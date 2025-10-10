„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova

- ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a lăudat pe Lisav Eissat (20 de ani) pentru prestația avută la debut.
- Fostul internațional român crede că, în meciul contra Austriei, Mircea Lucescu (80 de ani) va miza pe serviciile fundașului de la Maccabi Haifa .
- România va întâlni Austria, duminică, pe Arena Națională, în etapa #8 din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.
Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Eissat: „Mi-a plăcut”
Ilie Dumitrescu a comentat debutul lui Lisav Eissat și a vorbit despre variantele pe care le are Mircea Lucescu în meciul decisiv contra Austriei.
„Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?
Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
Lisav Eissat a fost refuzat la naționala de tineret de Daniel Pancu. Fostul selecționer al României U21 l-a ales pe Umit Akdag în detrimentul fotbalistului născut în Israel.
Ilie Dumitrescu: „Mă așteptam la mai multe”
Ilie Dumitrescu a fost dezamăgit de mai mulți fotbaliști și crede că aceștia ar trebui să aibă prestații mai bune pentru a rămâne în angrenajul echipei naționale.
„Nu consider că așa trebuie să intri într-un meci cu Moldova, mă refer la jucătorii care n-au foarte multe minute la prima reprezentativă.
Mă așteptam la mai multe de la Baiaram, de la Cîrjan, de la Opruț. Debutul ăsta e și cu trac… Opruț n-a făcut greșeli, dar nu s-a ridicat la un nivel bun.
Anumiți jucători ar fi trebuit să demonstreze, să-i arate selecționerului că oricând pot fi o soluție”, a spus Ilie Dumitrescu.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Austria
|5 (19-2)
|15
|2. Bosnia
|6 (13-5)
|13
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|6 (7-9)
|5
|5. San Marino
|6 (1-28)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj