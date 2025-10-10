„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova

ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a lăudat pe Lisav Eissat (20 de ani) pentru prestația avută la debut.

Fostul internațional român crede că, în meciul contra Austriei, Mircea Lucescu (80 de ani) va miza pe serviciile fundașului de la Maccabi Haifa .

România va întâlni Austria, duminică, pe Arena Națională, în etapa #8 din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Eissat: „ Mi-a plăcut”

Ilie Dumitrescu a comentat debutul lui Lisav Eissat și a vorbit despre variantele pe care le are Mircea Lucescu în meciul decisiv contra Austriei.

„ Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?

Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Lisav Eissat a fost refuzat la naționala de tineret de Daniel Pancu. Fostul selecționer al României U21 l-a ales pe Umit Akdag în detrimentul fotbalistului născut în Israel.

300.000 de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Ilie Dumitrescu: „Mă așteptam la mai multe”

Ilie Dumitrescu a fost dezamăgit de mai mulți fotbaliști și crede că aceștia ar trebui să aibă prestații mai bune pentru a rămâne în angrenajul echipei naționale.

„Nu consider că așa trebuie să intri într-un meci cu Moldova, mă refer la jucătorii care n-au foarte multe minute la prima reprezentativă.

Mă așteptam la mai multe de la Baiaram, de la Cîrjan, de la Opruț. Debutul ăsta e și cu trac… Opruț n-a făcut greșeli, dar nu s-a ridicat la un nivel bun.

Anumiți jucători ar fi trebuit să demonstreze, să-i arate selecționerului că oricând pot fi o soluție”, a spus Ilie Dumitrescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

