„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova +32 foto
Lisav Eissat FOTO: SportPictures
„Eissat, fundaș stânga cu Austria” Ilie Dumitrescu, impresionat de apărătorul de 20 de ani + Cine l-a dezamăgit la amicalul cu Moldova

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 10:36
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 10:52
  • ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a lăudat pe Lisav Eissat (20 de ani) pentru prestația avută la debut.
  • Fostul internațional român crede că, în meciul contra Austriei, Mircea Lucescu (80 de ani) va miza pe serviciile fundașului de la Maccabi Haifa .
  • România va întâlni Austria, duminică, pe Arena Națională, în etapa #8 din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.
Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Eissat: „Mi-a plăcut”

Ilie Dumitrescu a comentat debutul lui Lisav Eissat și a vorbit despre variantele pe care le are Mircea Lucescu în meciul decisiv contra Austriei.

Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?

Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
Lisav Eissat a fost refuzat la naționala de tineret de Daniel Pancu. Fostul selecționer al României U21 l-a ales pe Umit Akdag în detrimentul fotbalistului născut în Israel.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Ilie Dumitrescu: „Mă așteptam la mai multe”

Ilie Dumitrescu a fost dezamăgit de mai mulți fotbaliști și crede că aceștia ar trebui să aibă prestații mai bune pentru a rămâne în angrenajul echipei naționale.

„Nu consider că așa trebuie să intri într-un meci cu Moldova, mă refer la jucătorii care n-au foarte multe minute la prima reprezentativă.

Mă așteptam la mai multe de la Baiaram, de la Cîrjan, de la Opruț. Debutul ăsta e și cu trac… Opruț n-a făcut greșeli, dar nu s-a ridicat la un nivel bun.

Anumiți jucători ar fi trebuit să demonstreze, să-i arate selecționerului că oricând pot fi o soluție”, a spus Ilie Dumitrescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

austria echipa nationala a romaniei Ilie Dumitrescu preliminarii cm 2026 lisav eissat
