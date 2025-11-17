Nemulțumirea lui Mircea Lucescu Selecționerul a găsit motivul ratării calificării directe la CM 2026: „Sunt două lucruri esențiale” » Mult sub EURO 2024

Mircea Lucescu s-a plâns, după eșecul din Bosnia, că pregătirea fizică a tricolorilor este sub nivelul cerut de fotbalul modern.

Deși la EURO 2024 România s-a apropiat de pragul de 112–115 km/meci, nivelul asociat unei echipe cu ritm și intensitate constantă, în preliminariile CM 2026 se observă o scădere clară a volumului de efort.

Înfrângerea suferită de naționala României în Bosnia, scor 1-3, după o primă repriză solidă în care tricolorii au condus cu 1-0, a scos la suprafață un diagnostic dur formulat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani): pregătirea fizică a echipei naționale nu este la nivelul cerut de fotbalul modern.

Mircea Lucescu se plânge de pregătirea fizică precară a tricolorilor

La conferința de presă susținută luni, 17 noiembrie, la Mogoșoaia, înaintea meciului cu San Marino, ultimul din preliminariile CM 2026, antrenorul a explicat fără ocolișuri că sunt tricolori care nu pot alerga 90 de minute de joc în același ritm.

Lucescu a subliniat una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă, faptul că jucătorii vin de la cluburi cu niveluri fizice complet diferite.

„Nu-i ușor în două zile… Antrenamentele sunt făcute pentru menținerea pregătirii fizice și dacă se poate să aducem toți jucătorii la același nivel, pentru că unii joacă, unii nu joacă.

Exercițiile pe care le facem sunt pentru a asigura o anumită intensitate care să apropie de joc, mai ales pentru cei care nu joacă. Noi folosim și jucători care nu joacă și care nici nu reușesc să reziste tot jocul”.

„Pentru mine nu există formă sportivă, pentru mine există alergare”

Declarația lui Mircea Lucescu care a atras cel mai mult atenția a fost legată de criteriul lui fundamental de evaluare a fotbaliștilor pe care îi convoacă.

„Il Luce” a precizat că nu pune accent pe forma sportivă, îl interesează doar volumul de alergare:

„Pentru mine nu există formă sportivă, pentru mine există alergare. Jucătorii să poată alerga. Pe unde am fost echipa mea alerga cam 115 kiliometri pe meci, iar acum alergăm 100 de kilometri!

Asta vine și din ce se întâmplă în spatele lor. Deci pentru mine există alergare și să știi permanent ce ai de făcut în diferite zone de teren și în diferite situații. Nu reușești să faci asta echipa pierde. Sunt două lucruri esențiale”.

Statistica UEFA confirmă îngrijorarea exprimată de Mircea Lucescu privind nivelul de pregătire fizică al echipei naționale.

Bosnia - România, partida în care naționala a alergat cel mai puțin

România a înregistrat o medie de 108,7 km alergați pe meci în cele șapte partide din preliminariile CM 2026.

Specialiștii consideră că această valoare se încadrează în zona acceptabilă pentru fotbalul internațional, însă rămâne destul de mult sub pragul de 115 km, pe care Mircea Lucescu îl consideră standardul unei echipe bine pregătite fizic.

Mai mult, tricolorii au atins sau depășit acest nivel doar într-un singur meci, contra Bosniei, la București (115,1 km), în timp ce în alte partide distanța parcursă a scăzut până la 104,5-105,3 km, semnalând o diminuare a intensității și a capacității de efort pe care selecționerul o critică.

Nemulțumirea selecționerului capătă și mai mult sens dacă privim chiar meciul care a declanșat reacția sa. În partida Bosnia - România 3–1, tricolorii au înregistrat cel mai redus nivel de efort din toată campania, doar 104,5 km alergați.

Distanțele alergate de naționala României în preliminariile CM 2026

1. România - Bosnia 0–1

115.1 km vs. 117.4 km

2. San Marino - România 1–5

109.9 km vs. 107.6 km

3. Austria - România 2–1

113.6 km vs. 109.3 km

4. România - Cipru 2–0

111.4 km vs. 111.1 km

5. Cipru - România 2–2

106 km vs. 105.3 km

6. România - Austria 1–0

107.6 km vs. 109.6 km

7. Bosnia - România 3–1

113.6 km vs. 104.5 km

Naționala României a alergat mult la EURO 2024

Comparativ, la EURO 2024, unde au ajuns în optimi sub comanda lui Edward Iordănescu (47 de ani), naționala României a avut o medie de 112,2 km alergați pe meci, peste nivelul arătat în preliminariile CM 2026, unde tricolorii au înregistrat doar 108,7 km/meci.

La turneul final din Germania, România a depășit pragul de 112 km în trei dintre cele patru partide, atingând un vârf de 116,14 km contra Belgiei, valori net superioare celor din actuala campanie.

Distanțele alergate de tricolori la EURO 2024

România – Ucraina 3–0

112.76 km / 109.08 km România – Belgia 0–2

116.14 km / 112.19 km România – Slovacia 1–1

107.55 km / 104.96 km România – Olanda 0–3 (optimi)

112.49 km / 109.42 km

Total: 448,94 km

Media: 112,2 km/meci

Mircea Lucescu a păstrat preparatorii fizici din staff-ul lui Edi Iordănescu

Un detaliu esențial completează această comparație: Mircea Lucescu are în staff exact aceiași preparatori fizici cu care a lucrat și Edi Iordănescu la EURO 2024: Cristian Dragotă și Darius Hîmpea.

Prin urmare, diferențele de intensitate și volum de alergare dintre cele două campanii nu provin din schimbarea echipei de pregătire fizică, ci mai degrabă din starea jucătorilor la sosirea la lot, din continuitatea lor la cluburi și din modul în care fiecare selecționer reușește să armonizeze nivelurile fizice într-un timp foarte scurt.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Conferință de presă Mircea Lucescu, înainte de România - San Marino

