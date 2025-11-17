Nemulțumirea lui Mircea Lucescu Selecționerul a găsit motivul ratării calificării directe la CM 2026: „Sunt două lucruri esențiale” » Mult sub EURO 2024 +18 foto
Mircea Lucescu s-a declarat nemulțumit de forma fizică a tricolorilor în preliminariile CM 2026 (Foto: Raed Krishan)
Nationala

Nemulțumirea lui Mircea Lucescu Selecționerul a găsit motivul ratării calificării directe la CM 2026: „Sunt două lucruri esențiale” » Mult sub EURO 2024

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 19:51
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 20:15
  • Mircea Lucescu s-a plâns, după eșecul din Bosnia, că pregătirea fizică a tricolorilor este sub nivelul cerut de fotbalul modern.
  • Deși la EURO 2024 România s-a apropiat de pragul de 112–115 km/meci, nivelul asociat unei echipe cu ritm și intensitate constantă, în preliminariile CM 2026 se observă o scădere clară a volumului de efort.

Înfrângerea suferită de naționala României în Bosnia, scor 1-3, după o primă repriză solidă în care tricolorii au condus cu 1-0, a scos la suprafață un diagnostic dur formulat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani): pregătirea fizică a echipei naționale nu este la nivelul cerut de fotbalul modern.

FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj
Citește și
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj
Citește mai mult
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj

Mircea Lucescu se plânge de pregătirea fizică precară a tricolorilor

La conferința de presă susținută luni, 17 noiembrie, la Mogoșoaia, înaintea meciului cu San Marino, ultimul din preliminariile CM 2026, antrenorul a explicat fără ocolișuri că sunt tricolori care nu pot alerga 90 de minute de joc în același ritm.

Lucescu a subliniat una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă, faptul că jucătorii vin de la cluburi cu niveluri fizice complet diferite.

„Nu-i ușor în două zile… Antrenamentele sunt făcute pentru menținerea pregătirii fizice și dacă se poate să aducem toți jucătorii la același nivel, pentru că unii joacă, unii nu joacă.

Exercițiile pe care le facem sunt pentru a asigura o anumită intensitate care să apropie de joc, mai ales pentru cei care nu joacă. Noi folosim și jucători care nu joacă și care nici nu reușesc să reziste tot jocul”.

„Pentru mine nu există formă sportivă, pentru mine există alergare”

Declarația lui Mircea Lucescu care a atras cel mai mult atenția a fost legată de criteriul lui fundamental de evaluare a fotbaliștilor pe care îi convoacă.

„Il Luce” a precizat că nu pune accent pe forma sportivă, îl interesează doar volumul de alergare:

„Pentru mine nu există formă sportivă, pentru mine există alergare. Jucătorii să poată alerga. Pe unde am fost echipa mea alerga cam 115 kiliometri pe meci, iar acum alergăm 100 de kilometri!

Asta vine și din ce se întâmplă în spatele lor. Deci pentru mine există alergare și să știi permanent ce ai de făcut în diferite zone de teren și în diferite situații. Nu reușești să faci asta echipa pierde. Sunt două lucruri esențiale”.

Statistica UEFA confirmă îngrijorarea exprimată de Mircea Lucescu privind nivelul de pregătire fizică al echipei naționale.

Bosnia - România, partida în care naționala a alergat cel mai puțin

România a înregistrat o medie de 108,7 km alergați pe meci în cele șapte partide din preliminariile CM 2026.

Specialiștii consideră că această valoare se încadrează în zona acceptabilă pentru fotbalul internațional, însă rămâne destul de mult sub pragul de 115 km, pe care Mircea Lucescu îl consideră standardul unei echipe bine pregătite fizic.

Mai mult, tricolorii au atins sau depășit acest nivel doar într-un singur meci, contra Bosniei, la București (115,1 km), în timp ce în alte partide distanța parcursă a scăzut până la 104,5-105,3 km, semnalând o diminuare a intensității și a capacității de efort pe care selecționerul o critică.

Nemulțumirea selecționerului capătă și mai mult sens dacă privim chiar meciul care a declanșat reacția sa. În partida Bosnia - România 3–1, tricolorii au înregistrat cel mai redus nivel de efort din toată campania, doar 104,5 km alergați.

Distanțele alergate de naționala României în preliminariile CM 2026

1. România - Bosnia 0–1

  • 115.1 km vs. 117.4 km

2. San Marino - România 1–5

  • 109.9 km vs. 107.6 km

3. Austria - România 2–1

  • 113.6 km vs. 109.3 km

4. România - Cipru 2–0

  • 111.4 km vs. 111.1 km

5. Cipru - România 2–2

  • 106 km vs. 105.3 km

6. România - Austria 1–0

  • 107.6 km vs. 109.6 km

7. Bosnia - România 3–1

  • 113.6 km vs. 104.5 km

Naționala României a alergat mult la EURO 2024

Comparativ, la EURO 2024, unde au ajuns în optimi sub comanda lui Edward Iordănescu (47 de ani), naționala României a avut o medie de 112,2 km alergați pe meci, peste nivelul arătat în preliminariile CM 2026, unde tricolorii au înregistrat doar 108,7 km/meci.

La turneul final din Germania, România a depășit pragul de 112 km în trei dintre cele patru partide, atingând un vârf de 116,14 km contra Belgiei, valori net superioare celor din actuala campanie.

Distanțele alergate de tricolori la EURO 2024

  1. România – Ucraina 3–0
    112.76 km / 109.08 km
  2. România – Belgia 0–2
    116.14 km / 112.19 km
  3. România – Slovacia 1–1
    107.55 km / 104.96 km
  4. România – Olanda 0–3 (optimi)
    112.49 km / 109.42 km

Total: 448,94 km
Media: 112,2 km/meci

Mircea Lucescu a păstrat preparatorii fizici din staff-ul lui Edi Iordănescu

Un detaliu esențial completează această comparație: Mircea Lucescu are în staff exact aceiași preparatori fizici cu care a lucrat și Edi Iordănescu la EURO 2024: Cristian Dragotă și Darius Hîmpea.

Prin urmare, diferențele de intensitate și volum de alergare dintre cele două campanii nu provin din schimbarea echipei de pregătire fizică, ci mai degrabă din starea jucătorilor la sosirea la lot, din continuitatea lor la cluburi și din modul în care fiecare selecționer reușește să armonizeze nivelurile fizice într-un timp foarte scurt.

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Conferință de presă Mircea Lucescu, înainte de România - San Marino

Citește și

Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Nationala
15:45
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
Citește mai mult
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate
„Nu vreau să discut despre asta”  Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!”
Nationala
13:31
„Nu vreau să discut despre asta” Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut despre asta”  Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei mircea lucescu alergare preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share