 „Ianis are și ceva lipsuri” Ladislau Boloni nu l-a menajat pe Hagi: „Trebuie să înțeleagă asta! Trec anii și e păcat” +14 foto
Ianis Hagi/ Foto: Facebook @Alanyaspor
Stranieri

„Ianis are și ceva lipsuri” Ladislau Boloni nu l-a menajat pe Hagi: „Trebuie să înțeleagă asta! Trec anii și e păcat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 16:47
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 16:48
  • Ladislau Boloni (72 de ani) a avut un mesaj direct pentru Ianis Hagi (27 de ani).

Fostul mare mijlocaș al Stelei este de părere că, la vârsta pe care o are, Hagi Jr. ar trebui să-și ridice nivelul de joc și să se gândească la un progres continuu.

Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time
Citește și
Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time
Citește mai mult
Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time

Ladislau Boloni, mesaj pentru Ianis Hagi: „Trec anii”

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 27 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul.

Și e păcat... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri. 

Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient.

Atenție: și Gică avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. era stângaci). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități.

Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea.

Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul.

Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit sport.ro.

1.500.000 de euro
este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.ro

Ianis Hagi a contribuit decisiv la ultimul succes al echipei sale

Ajuns în această vară în Turcia, la Alanyaspor, din postura de jucător liber de contrat, Ianis Hagi a fost unul din factorii decisivi la ultima victorie a echipei sale, 1-0, cu Goztepe.

În minutul 82, la scorul de 0-0, „Prințul” a obținut o lovitură liberă. Gaius Makouta a executat rapid, la Hagi, românul e sprintat în flancul drept și i-a pasat înapoi coechipierului său.

Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)
Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)

Galerie foto (14 imagini)

Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Fotbalistul din Congo a trimis balonul în fața porții, iar adversarii au reușit să respingă doar până la Umit Akdag, care se afla la aproximativ 7 metri de poartă.

Fundașul, despre care selecționerul Mircea Lucescu a spus că nu a reușit să-l convingă să evolueze pentru naționala României, a fost pe fază și a strecurat mingea în plasă, printre mai mulți jucători care s-au aruncat în fața sa.

Alanyaspor a câștigat cele trei puncte și se află pe locul 8 în Turcia, cu 13 puncte după 9 etape.

Citește și

Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Handbal
14:38
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Citește mai mult
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”
Europa League
14:13
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”
Citește mai mult
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Ladislau Boloni MESAJ ianis hagi alanyaspor
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share