„Ianis are și ceva lipsuri” Ladislau Boloni nu l-a menajat pe Hagi: „Trebuie să înțeleagă asta! Trec anii și e păcat”

Ladislau Boloni (72 de ani) a avut un mesaj direct pentru Ianis Hagi (27 de ani).

Fostul mare mijlocaș al Stelei este de părere că, la vârsta pe care o are, Hagi Jr. ar trebui să-și ridice nivelul de joc și să se gândească la un progres continuu.

Ladislau Boloni, mesaj pentru Ianis Hagi: „Trec anii”

„Ianis Hagi trebuie să fie foarte atent. Din ce în ce mai atent! Trec anii! Are 27 de ani deja. El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul.

Și e păcat... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri.

Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient.

Atenție: și Gică avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. era stângaci). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități.

Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea.

Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul.

Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit sport.ro.

1.500.000 de euro este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.ro

Ianis Hagi a contribuit decisiv la ultimul succes al echipei sale

Ajuns în această vară în Turcia, la Alanyaspor, din postura de jucător liber de contrat, Ianis Hagi a fost unul din factorii decisivi la ultima victorie a echipei sale, 1-0, cu Goztepe.

În minutul 82, la scorul de 0-0, „Prințul” a obținut o lovitură liberă. Gaius Makouta a executat rapid, la Hagi, românul e sprintat în flancul drept și i-a pasat înapoi coechipierului său.

Fotbalistul din Congo a trimis balonul în fața porții, iar adversarii au reușit să respingă doar până la Umit Akdag, care se afla la aproximativ 7 metri de poartă.

Fundașul, despre care selecționerul Mircea Lucescu a spus că nu a reușit să-l convingă să evolueze pentru naționala României, a fost pe fază și a strecurat mingea în plasă, printre mai mulți jucători care s-au aruncat în fața sa.

Alanyaspor a câștigat cele trei puncte și se află pe locul 8 în Turcia, cu 13 puncte după 9 etape.

