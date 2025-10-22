Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time
Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București FOTO Imago
Europa League

Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 16:01
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 16:01
  • FCSB - Bologna se va disputa joi, în etapa a 3-a din Europa League. Ora de start 19:45, două posturi TV vor transmite jocul: Digi Sport și Prima Sport
  • Totodată, meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro
  • Italienii vor veni fără antrenorul Italiano și vor folosi mai multe rezerve, dar vor fi însoțiți de un număr impresionant de suporteri. Câte bilete au cumpărat până acum, în rândurile de mai jos
  • Ce echipă a adus la București cel mai mare număr de suporteri și cum arată acest top, în articol

FCSB întâlnește joi cel mai puternic adversar dintre cele cu care va da piept pe tabloul principal al actualei ediții de Europa League: Bologna.

Este singura echipă din Top 5 campionate în fața căreia campioana României se va afla în cele 8 dispute. În rest, are oponente din Olanda, Elveția, Serbia, Turcia și Croația.

Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Citește și
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Citește mai mult
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării

3.000 de fani italieni la FCSB - Bologna

Partida de joi seară, care va începe la 19:45, va produce și una dintre cele mai mari prezențe a unei galerii a echipei oaspete la un meci disputat în România. Bologna va fi însoțită la București de circa 3.000 de fani.

Până în acest moment, au cumpărat 2.800 de bilete dintre cele pe care FCSB i le-a pus la dispoziție în peluză.

O singură echipă a avut mai mult de 3.000 de ultrași pe Arena Națională. E vorba despre PAOK Salonic, la meciul din 16-imile Europa League, din sezonul trecut.

S-a jucat în februarie 2025, iar grecii au avut o susținere formată din aproape 4.000 de fani! FCSB a bătut tur-retur trupa antrenată de Răzvan Lucescu și s-a calificat în optimile Europa League. La acel meci, pe Arenă au fost peste 50.000 de spectatori!

Acum, meciul FCSB - Bologna nu are nici pe departe miza confruntării cu PAOK, dar cu toate acestea, disputa a suscitat un interes mare în rândul fanilor clubului din Bologna.

Dacă vor fi cel puțin 3.000, atunci Bologna se va intra direct pe locul 2 în topul echipelor care au deplasat cei mai mulți suporteri în România, după PAOK Salonic. În acest moment, înaintea partidei de joi, ierarhia arată așa:

  • 1. PAOK Salonic - 4.000 de fani la meciul retur cu FCSB, pierdut de greci, scor 0-2
  • 2. Manchester United - 3.000 de suporteri la jocul cu FCSB, din ianuarie 2025, 2-0 pentru englezi
  • 3. Olympiakos - 2.700 de fani la meciul cu FCSB, din noiembrie 2024, 0-0, în Europa League
  • 4. Legia Varșovia - 1.200 de suporteri cu FCSB, în august 2013, în play-off-ul Champions League, scor 1-1

Se anunță în jur de 30.000 de spectatori

Partida FCSB - Bologna va avea parte de un număr mai mare de spectatori decât precedentul joc disputat de roș-albaștri în Europa League, pe teren propriu.

La FCSB - Young Boys Berna 0-2, disputat pe 2 octombrie, au asistat 25.056 spectatori. În schimb, recordul actualului sezon, pentru FCSB, e la partida cu Aberdeen, scor 3-0, din play-off-ul Europa League, când în tribune au fost 35.341 suporteri.

Ce au făcut cele două echipe în primele două etape din Europa League

FCSB

  • 1-0 cu Go Ahead Eagles (în deplasare)
  • 0-2 cu Young Boys Berna (acasă)

BOLOGNA

  • 0-1 cu Aston Villa (în deplasare)
  • 1-1 cu Freiburg (acasă)

Italienii vor folosi mai multe rezerve cu FCSB

Bologna a anunțat că va veni în Româna fără antrenorul principal. Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost diagnosticat cu pneumonie și a fost internat în spital, unde e nevoit să stea câteva zile.

Mai mult, Bologna, conform presei din Italia, va folosi joi, pe Arena Națională, mai mulți jucători care sunt de regulă rezerve. Duminică, în Serie A, Bologna va juca în deplasare cu Fiorentina, în etapa a 8-a. În prezent, adversara FCSB-ului e pe locul 5 în Italia, la 3 puncte de liderul AC Milan.

Citește și

Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”
Europa League
14:13
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”
Citește mai mult
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă”
Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!”
Stranieri
12:58
Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!”
Citește mai mult
Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
suporteri olympiacos europa league bologna fcsb
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share