Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time

FCSB - Bologna se va disputa joi, în etapa a 3-a din Europa League.

Totodată, meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Italienii vor veni fără antrenorul Italiano și vor folosi mai multe rezerve, dar vor fi însoțiți de un număr impresionant de suporteri. Câte bilete au cumpărat până acum, în rândurile de mai jos

FCSB întâlnește joi cel mai puternic adversar dintre cele cu care va da piept pe tabloul principal al actualei ediții de Europa League: Bologna.

Este singura echipă din Top 5 campionate în fața căreia campioana României se va afla în cele 8 dispute. În rest, are oponente din Olanda, Elveția, Serbia, Turcia și Croația.

3.000 de fani italieni la FCSB - Bologna

Partida de joi seară, care va începe la 19:45, va produce și una dintre cele mai mari prezențe a unei galerii a echipei oaspete la un meci disputat în România. Bologna va fi însoțită la București de circa 3.000 de fani.

Până în acest moment, au cumpărat 2.800 de bilete dintre cele pe care FCSB i le-a pus la dispoziție în peluză.

O singură echipă a avut mai mult de 3.000 de ultrași pe Arena Națională. E vorba despre PAOK Salonic, la meciul din 16-imile Europa League, din sezonul trecut.

S-a jucat în februarie 2025, iar grecii au avut o susținere formată din aproape 4.000 de fani! FCSB a bătut tur-retur trupa antrenată de Răzvan Lucescu și s-a calificat în optimile Europa League. La acel meci, pe Arenă au fost peste 50.000 de spectatori!

Acum, meciul FCSB - Bologna nu are nici pe departe miza confruntării cu PAOK, dar cu toate acestea, disputa a suscitat un interes mare în rândul fanilor clubului din Bologna.

Dacă vor fi cel puțin 3.000, atunci Bologna se va intra direct pe locul 2 în topul echipelor care au deplasat cei mai mulți suporteri în România, după PAOK Salonic. În acest moment, înaintea partidei de joi, ierarhia arată așa:

1. PAOK Salonic - 4.000 de fani la meciul retur cu FCSB, pierdut de greci, scor 0-2

2. Manchester United - 3.000 de suporteri la jocul cu FCSB, din ianuarie 2025, 2-0 pentru englezi

3. Olympiakos - 2.700 de fani la meciul cu FCSB, din noiembrie 2024, 0-0, în Europa League

4. Legia Varșovia - 1.200 de suporteri cu FCSB, în august 2013, în play-off-ul Champions League, scor 1-1

Se anunță în jur de 30.000 de spectatori

Partida FCSB - Bologna va avea parte de un număr mai mare de spectatori decât precedentul joc disputat de roș-albaștri în Europa League, pe teren propriu.

La FCSB - Young Boys Berna 0-2, disputat pe 2 octombrie, au asistat 25.056 spectatori. În schimb, recordul actualului sezon, pentru FCSB, e la partida cu Aberdeen, scor 3-0, din play-off-ul Europa League, când în tribune au fost 35.341 suporteri.

Ce au făcut cele două echipe în primele două etape din Europa League

FCSB

1-0 cu Go Ahead Eagles (în deplasare)

0-2 cu Young Boys Berna (acasă)

BOLOGNA

0-1 cu Aston Villa (în deplasare)

1-1 cu Freiburg (acasă)

Italienii vor folosi mai multe rezerve cu FCSB

Bologna a anunțat că va veni în Româna fără antrenorul principal. Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost diagnosticat cu pneumonie și a fost internat în spital, unde e nevoit să stea câteva zile.

Mai mult, Bologna, conform presei din Italia, va folosi joi, pe Arena Națională, mai mulți jucători care sunt de regulă rezerve. Duminică, în Serie A, Bologna va juca în deplasare cu Fiorentina, în etapa a 8-a. În prezent, adversara FCSB-ului e pe locul 5 în Italia, la 3 puncte de liderul AC Milan.

