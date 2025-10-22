Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Format nou în Liga Campionilor. Foto: Facebook, @EHF Champions League
Handbal

Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League

Ionuț Cojocaru
Publicat: 22.10.2025, ora 14:38
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 14:38
  • Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF) a aprobat marți, la Viena, modificări importante în structura celor două competiții de top pentru cluburile masculine: EHF Champions League și EHF European League.

Din sezonul 2026/27, EHF Champions League se va extinde de la 16 echipe la 24, în timp ce European League va fi disputată de 32 de echipe.

Format nou pentru EHF Champions League și EHF European League

Președintele EHF a spus că au avut loc întâlniri cu cluburi, ligi, federații și jucători pentru a se asigura că reforma competițiilor este bine pregătită:

Scopul nostru a fost să îmbunătățim produsul, păstrând cele mai bune elemente din formatele existente. Creștem numărul de participanți, cluburile de top păstrează același număr de meciuri acasă împotriva altor echipe de top, se joacă o rundă mai puțin într-o primăvară deja aglomerată și consolidăm European League cu echipe venite din Champions League Michael Wiederer, președinte EHF

Noul EHF Champions League:

Competiția va începe cu șase grupe a câte patru echipe fiecare.

  • Primele două echipe din fiecare grupă se califică în runda principală, unde cele 12 echipe vor fi împărțite în două grupe de câte șase, tot în sistem tur-retur;
  • Primele patru echipe din fiecare grupă a rundei principale vor merge în sferturile de finală;
  • Echipele clasate pe locul 5 în runda principală vor continua în European League;
  • Câștigătoarele „sferturilor” se vor califica în Final Four.

Noul EHF European League:

European League va începe direct cu faza grupelor, cu 32 de echipe împărțite în opt grupe a câte patru formații.

  • Primele două echipe din fiecare grupă se califică în play-off, unde vor juca un tur eliminatoriu tur-retur;
  • Play-off-ul va fi completat de 12 echipe provenite din Champions League (28 de echipe, în total);
  • Cele 14 câștigătoare se vor alătura celor două echipe clasate pe locul 5 în runda principală din Champions League pentru a forma „optimile”, iar competiția va continua până în EHF Finals.

De asemenea, s-a anunțat că o reformă similară va fi aplicată competițiilor feminine de club, începând cu sezonul 2027/28.

Rezultatele echipelor românești de handbal masculin în cupele europene

În prezent, Dinamo este singura echipă românească prezentă în EHF Champions League, însă „dulăii” au 0 în dreptul punctelor, după cinci meciuri disputate.

În EHF European League, Potaissa Turda încă nu a obținut puncte, în timp ce Minaur Baia Mare are un singur punct după două partide.

Handbal Masculin ehf european league EHF Champions League
