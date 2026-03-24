„N-a ieșit nimeni în evidență" Întrebarea la care Ladislau Boloni a refuzat să răspundă înainte de barajul cu Turcia: „Nu-mi doresc să fac asta"

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 23:57
  • Ladislau Boloni (73 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre meciul echipei naționale cu Turcia, din semifinala barajului pentru CM 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Boloni a prefațat partida cu Turcia și a evitat să răspundă atunci când a fost întrebat care este liderul selecționatei lui Mircea Lucescu.

Ladislau Boloni, înainte de Turcia - România: „N-a ieșit nimeni în evidență”

Întrebat dacă vede vreun jucător român drept numărul 1 al naționalei, Boloni a refuzat să răspundă.

„Nu, nu, niciunul! În primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei.

Nici unul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament.

Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1”, a declarat Ladislau Boloni, conform sport.ro.

Eu cred că atmosfera contează mai puțin. Jucătorii de echipa națională trebuie să fie obișnuiți să joace la fel și acasă, dar și afară. De fapt, să joci pe o atmosferă ostilă, ar trebui să fie o motivație în plus! Ladislau Boloni, despre atmosfera de la Istanbul

Boloni e convins că prezența lui Mircea Lucescu pe bancă va fi marele atu al României:

„Un meci de mare importanță! Sunt sigur că Lucescu cunoaște absolut toate modalitățile prin care să forțeze și mai mult motivația jucătorilor. E un moment în care jucătorii trebuie să «vorbească»”.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

