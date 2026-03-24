TURCIA - ROMÂNIA. Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, s-a alăturat lotului echipei naționale și a fost testat de staff.

Ionuț Radu a ajuns în România marți seară și a mers direct la Mogoșoaia pentru ultimul antrenament al naționalei înainte de plecarea în Turcia.

ROMÂNIA - TURCIA. Primele concluzii după ce Ionuț Radu a ajuns pe mâna staff-ului naționalei

Accidentat la ultimul meci din La Liga, 3-4 cu Alaves, când a avut nevoie de ajutor pentru a părăsi terenul, portarul român își dorește să joace la Istanbul.

Conform Fanatik, Radu s-a pregătit separat de colegii săi la Mogoșoaia. A fost pus la încercare de Leo Toader, antrenorul de portari al naționalei, care i-a testat reacțiile cu o serie de șuturi la poartă.

Apoi, goalkeeperul ar fi ajuns pe mâna staff-ului medical pentru un control amănunțit. Din primele verificări s-a constatat că Radu nu e încă la 100% și resimte o jenă în mișcări.

Portarul va face miercuri dimineața deplasarea la Istanbul, iar o decizie finală va fi luată înainte de meciul cu Turcia.

FOTO. Ultimul antrenament al României înainte de plecarea în Turcia

„Aș fi vorbit mai mult, dar trebuie să ajung repede la Mogoșoaia. Sunt bine, foarte bine. E bine piciorul, dar vedem acum cum e la antrenament. Sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.

A fost o sperietură, o veste destul de proastă. Am simțit progresiv durerea la picior în timpul meciului. A fost din ce în ce mai rău și ați văzut că la final n-am putut să merg. Ziua următoare a fost OK, iar acum aștept să văd rezultatul complet”, a spus Ionuț Radu la sosirea în țară.

Imediat după accidentarea suferită de Radu, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Citește și

