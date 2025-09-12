„M-a întrebat dacă am băut ceva” Lamine Yamal, certat de mama lui + Obiectiv îndrăzneț: „Dacă nu reușesc, nu am făcut lucrurile cum trebuie” +12 foto
Lamine Yamal/ Foto: Facebook @FC Barcelona
„M-a întrebat dacă am băut ceva” Lamine Yamal, certat de mama lui + Obiectiv îndrăzneț: „Dacă nu reușesc, nu am făcut lucrurile cum trebuie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 12:46
  • Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, și-a propus să câștige de mai multe ori Balonul de Aur.

Yamal a acordat recent un interviu în care a abordat mai multe subiecte. Tânărul de la Barcelona e printre nominalizații la Balonul de Aur și și-a setat un obiectiv îndrăzneț pentru anii care vor urma.

Lamine Yamal visează să câștige de mai multe ori Balonul de Aur

Starul celor de la FC Barcelona visează să obțină cel mai prestigios trofeu individual din fotbal în mai multe rânduri.

„Nu visez să câștig un Balon de Aur, visez să câștig mai multe. Asta le spun prietenilor mei. Am capacitatea să o fac și, dacă nu voi reuși, este pentru că nu am făcut lucrurile cum trebuie.

Dacă voi lua Balonul de Aur, voi fi foarte fericit, dar trebuie să continui să câștig alături de echipa mea”, a declarat Yamal, citat de marca.com.

În acest moment, principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur, în opinia specialiștilor, este considerat Ousamane Dembele (28 de ani).

Prestigioasa gală a decernării trofeului pentru cel mai bun jucător din lume va avea loc în acest an pe 22 septembrie, la Paris.

8
este recordul deținut de Lionel Messi pentru cele mai multe Baloane de Aur (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Pe locul doi se află Cristiano Ronaldo cu 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Lamine Yamal: „Antrenorul mi-a spus că trebuie să merg să mă antrenez cu prima echipă”

Yamal a vorbit și despre cum a ajuns să facă parte din echipa de seniori a celor de la Barcelona.

„În timpul antrenamentului cu echipa de tineret, antrenorul mi-a spus că trebuie să merg să mă antrenez cu prima echipă.

Am jucat un mic meci cu ei și am marcat două goluri. Oscar, fratele lui Xavi Hernandez, m-a întrebat cum e posibil să nu joc. Mi-a spus să stau liniștit, iar la scurt timp după aceea m-au convocat.

Mai întâi, am fost chemat pentru un meci și nu am jucat; în următorul, am debutat împotriva lui Betis”, a adăugat Yamal.

  • Lamine Yamal a debutat pentru Barcelona pe 29 aprilie 2024, într-un meci câștigat de catalani, 4-0, cu Betis Sevilla, pe Camp Nou. Jucătorul spaniol avea la acea vreme 15 ani și 290 de zile.
Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA
Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA
+12 Foto
Lamine Yamal, despre rasism: „Nu sunt îngrijorat”

Întrebat despre problema rasismului în Spania, Yamal a spus:

„Ai văzut vreodată o persoană de culoare numind pe cineva alb pe stradă? Nu, pentru că toți suntem destul de deștepți.

Există unii oameni care, nu știu ce au primit în copilărie, dar au rămas puțin dezorientați. Nu sunt îngrijorat din cauza rasismului”.

Lamine Yamal: „Mama este regina mea”

Atacantul spaniol a vorbit la superlativ despre mama sa. Yamal a povestit și despre momentele în care cea care i-a dat viață îl avertiza că nu-l va mai lăsa la fotbal, dacă nu învăța bine la școală.

„Întotdeauna a vrut să studiez și mi-a spus că dacă nu o fac, nu mă va lăsa să mai joc fotbal.

Până într-o zi, când eram la La Masia, i-am spus: «Mamă, mă duc la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti pentru antrenamentul de după-amiază».

M-a întrebat ce am, dacă am băut ceva. I-am spus că mă concentrez pe a fi fotbalist.

A continuat să mă certe în fiecare zi pentru că voia să studiez. M-a certat chiar și în ziua în care am debutat pentru că a spus că trebuie să merg la școală, să învăț. Dar a venit un moment în care m-a înțeles. Era visul meu și l-am urmat.

Mama este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în aceeași încăpere.

O văd pe mama fericită, mă bucur că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, că tatăl meu este bine la el acasă, ca și bunica mea”.

