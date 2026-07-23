Yamal și Haaland, record absolut! Transfermarkt și-a actualizat cotele, iar cele două staruri au spart bariera de 200 de milioane de euro » Ce cote au Messi și Ronaldo

- Lamine Yamal (19 ani) și Erling Haaland (26 de ani) au devenit cei mai bine cotați fotbaliști din istorie, după actualizarea valorilor de piață făcută în urma Campionatului Mondial din 2026.
Cei doi au ajuns la o cotă de 220 de milioane de euro, cu 20 de milioane peste evaluarea anterioară.
Lamine Yamal și Erling Haaland, record absolut pe Transfermarkt!
Este pentru prima dată când pragul de 200 de milioane de euro este depășit în clasamentul Transfermarkt.
Lamine Yamal vine după un turneu la capătul căruia a câștigat cu titlul mondial alături de Spania, deși a reușit doar un gol și o pasă decisivă.
Haaland și-a consolidat statutul de superstar după parcursul Norvegiei la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic. Norvegianul a înscris 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele șase meciuri disputate.
FOTO. Spania - Argentina 1-0, în finala CM 2026
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Kylian Mbappe completează podiumul și urcă la 200 de milioane de euro, după ce a marcat 10 goluri pentru Franța la Campionatul Mondial.
Înaintea turneului, atacantul lui Real Madrid era cotat la 180 de milioane de euro.
Un alt salt spectaculos dintre jucătorii din partea superioară a clasamentului îi aparține însă lui Michael Olise.
Fotbalistul lui Bayern München ajunge la 170 de milioane de euro, cu 20 de milioane mai mult decât înaintea Mondialului, după un turneu în care s-a remarcat prin cele șapte pase decisive.
Jude Bellingham completează topul celor mai bine cotați cinci jucători, cu o valoare de 160 de milioane de euro.
Top 25 cei mai valoroși fotbaliști din lume
- Erling Haaland (Manchester City) - 220 de milioane de euro
- Lamine Yamal (Barcelona) - 220 de milioane de euro
- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 200 de milioane de euro
- Michael Olise (Bayern München) - 170 de milioane de euro
- Jude Bellingham (Real Madrid) - 160 de milioane de euro
- Pedri (Barcelona) - 150 de milioane de euro
- Vinicius Junior (Real Madrid) - 140 de milioane de euro
- Vitinha (PSG) - 140 de milioane de euro
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 140 de milioane de euro
- Joao Neves (PSG) - 140 de milioane de euro
- Declan Rice (Arsenal) - 120 de milioane de euro
- Julian Alvarez (Atlético Madrid) - 120 de milioane de euro
- Desire Doue (PSG) - 120 de milioane de euro
- Bukayo Saka (Arsenal) - 110 milioane de euro
- Morgan Rogers (Chelsea) - 110 milioane de euro
- Elliot Anderson (Manchester City) - 110 milioane de euro
- Ousmane Dembele (PSG) - 100 de milioane de euro
- Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 100 de milioane de euro
- William Saliba (Arsenal) - 100 de milioane de euro
- Cole Palmer (Chelsea) - 100 de milioane de euro
- Jamal Musiala (Bayern München) - 100 de milioane de euro
- Florian Wirtz (Liverpool) - 100 de milioane de euro
- Fermín Lopez (Barcelona) - 100 de milioane de euro
- Enzo Fernández (Chelsea) - 100 de milioane de euro
- Moises Caicedo (Chelsea) - 100 de milioane de euro
Messi și Ronaldo, mult în urma noii generații
Diferența față de marile staruri ale generației precedente este considerabilă.
Lionel Messi (39 de ani) este cotat la 15 milioane de euro, iar Cristiano Ronaldo (41 de ani) la 10 milioane de euro, valori firești raportate și la vârsta celor doi.
La apogeul carierei, Messi a ajuns la o cotă maximă de 180 de milioane de euro pe Transfermarkt, în timp ce valoarea maximă atinsă de Cristiano Ronaldo a fost de 120 de milioane de euro.
Neymar, care a reprezentat cel mai scump trasnfer din istoria fotbalului, este evaluat în prezent la 8 milioane de euro de Transfermarkt.
Brazilianul a fost cumpărat de Paris Saint-Germain de la Barcelona în 2017, pentru 222 de milioane de euro.
Cel mai valoros prim „11” din lume, potrivit Transfermarkt:
- Portar: Donnarumma (Manchester City / 45 de milioane de euro)
- Fundași: Hakimi (PSG / 80 de milioane), Saliba (Arsenal / 100 de milioane), Cubarsí (Barcelona / 100 de milioane), Nuno Mendes (PSG / 80 de milioane)
- Mijlocași: Joao Neves (PSG / 140 de milioane), Pedri (Barcelona / 150 de milioane), Bellingham (Real Madrid / 160 de milioane)
- Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona / 220 de milioane), Haaland (Manchester City / 220 de milioane), Kvaratskhelia (PSG / 140 de milioane).