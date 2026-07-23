Yamal și Haaland, record absolut! Transfermarkt și-a actualizat cotele, iar cele două staruri au spart bariera de 200 de milioane de euro » Ce cote au Messi și Ronaldo

Lamine Yamal (19 ani) și Erling Haaland (26 de ani) au devenit cei mai bine cotați fotbaliști din istorie, după actualizarea valorilor de piață făcută în urma Campionatului Mondial din 2026.

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Cei doi au ajuns la o cotă de 220 de milioane de euro, cu 20 de milioane peste evaluarea anterioară.

Lamine Yamal și Erling Haaland, record absolut pe Transfermarkt!

Este pentru prima dată când pragul de 200 de milioane de euro este depășit în clasamentul Transfermarkt.

Lamine Yamal vine după un turneu la capătul căruia a câștigat cu titlul mondial alături de Spania, deși a reușit doar un gol și o pasă decisivă.

Haaland și-a consolidat statutul de superstar după parcursul Norvegiei la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic. Norvegianul a înscris 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele șase meciuri disputate.

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Kylian Mbappe completează podiumul și urcă la 200 de milioane de euro, după ce a marcat 10 goluri pentru Franța la Campionatul Mondial.

Înaintea turneului, atacantul lui Real Madrid era cotat la 180 de milioane de euro.

Un alt salt spectaculos dintre jucătorii din partea superioară a clasamentului îi aparține însă lui Michael Olise.

Fotbalistul lui Bayern München ajunge la 170 de milioane de euro, cu 20 de milioane mai mult decât înaintea Mondialului, după un turneu în care s-a remarcat prin cele șapte pase decisive.

Jude Bellingham completează topul celor mai bine cotați cinci jucători, cu o valoare de 160 de milioane de euro.

Top 25 cei mai valoroși fotbaliști din lume

Erling Haaland (Manchester City) - 220 de milioane de euro

Lamine Yamal (Barcelona) - 220 de milioane de euro

Kylian Mbappe (Real Madrid) - 200 de milioane de euro

Michael Olise (Bayern München) - 170 de milioane de euro

Jude Bellingham (Real Madrid) - 160 de milioane de euro

Pedri (Barcelona) - 150 de milioane de euro

Vinicius Junior (Real Madrid) - 140 de milioane de euro

Vitinha (PSG) - 140 de milioane de euro

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 140 de milioane de euro

Joao Neves (PSG) - 140 de milioane de euro

Declan Rice (Arsenal) - 120 de milioane de euro

Julian Alvarez (Atlético Madrid) - 120 de milioane de euro

Desire Doue (PSG) - 120 de milioane de euro

Bukayo Saka (Arsenal) - 110 milioane de euro

Morgan Rogers (Chelsea) - 110 milioane de euro

Elliot Anderson (Manchester City) - 110 milioane de euro

Ousmane Dembele (PSG) - 100 de milioane de euro

Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 100 de milioane de euro

William Saliba (Arsenal) - 100 de milioane de euro

Cole Palmer (Chelsea) - 100 de milioane de euro

Jamal Musiala (Bayern München) - 100 de milioane de euro

Florian Wirtz (Liverpool) - 100 de milioane de euro

Fermín Lopez (Barcelona) - 100 de milioane de euro

Enzo Fernández (Chelsea) - 100 de milioane de euro

Moises Caicedo (Chelsea) - 100 de milioane de euro

Messi și Ronaldo, mult în urma noii generații

Diferența față de marile staruri ale generației precedente este considerabilă.

Lionel Messi (39 de ani) este cotat la 15 milioane de euro, iar Cristiano Ronaldo (41 de ani) la 10 milioane de euro, valori firești raportate și la vârsta celor doi.

La apogeul carierei, Messi a ajuns la o cotă maximă de 180 de milioane de euro pe Transfermarkt, în timp ce valoarea maximă atinsă de Cristiano Ronaldo a fost de 120 de milioane de euro.

Neymar, care a reprezentat cel mai scump trasnfer din istoria fotbalului, este evaluat în prezent la 8 milioane de euro de Transfermarkt.

Brazilianul a fost cumpărat de Paris Saint-Germain de la Barcelona în 2017, pentru 222 de milioane de euro.

Cel mai valoros prim „11” din lume, potrivit Transfermarkt:

Portar: Donnarumma (Manchester City / 45 de milioane de euro)

(Manchester City / 45 de milioane de euro) Fundași: Hakimi (PSG / 80 de milioane), Saliba (Arsenal / 100 de milioane), Cubarsí (Barcelona / 100 de milioane), Nuno Mendes (PSG / 80 de milioane)

(PSG / 80 de milioane), (Arsenal / 100 de milioane), (Barcelona / 100 de milioane), (PSG / 80 de milioane) Mijlocași: Joao Neves (PSG / 140 de milioane), Pedri (Barcelona / 150 de milioane), Bellingham (Real Madrid / 160 de milioane)

(PSG / 140 de milioane), (Barcelona / 150 de milioane), (Real Madrid / 160 de milioane) Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona / 220 de milioane), Haaland (Manchester City / 220 de milioane), Kvaratskhelia (PSG / 140 de milioane).

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