Mondial răvășit de scandaluri! Naționala Senegalului, într-o situație critică: probleme mari la contracte, prime, cazare și mâncare
Mane (stânga), vedeta Senegalului, nu a putut scăpa de Upamecano la 1-3 cu Franța. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mondial răvășit de scandaluri! Naționala Senegalului, într-o situație critică: probleme mari la contracte, prime, cazare și mâncare

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 20:54
  • Senegal a pierdut primul meci la CM 2026, 1-3 cu Franța. Dar atmosfera apăsătoare din cantonamentul „leilor” ar putea afecta întreg turneul final. 
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Senegal a venit la acest Campionat Mondial ca una dintre cele mai puternice naționale ale continentului său, dacă nu cea mai bună.

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Senegal e peste Maroc

Pe teren, echipa lui Pape Thiaw a învins Marocul în finala Cupei Africii, 1-0 după prelungiri, în ianuarie 2026.

CAF a răsturnat totul, a dat victoria reprezentantei Magrebului în acel ultim act la „masa verde”, pentru că „leii din Teranga” au refuzat să mai joace la un moment dat, revenind ulterior în iarbă și reluând meciul.

Încă un avantaj al Senegalului: cota totală a lotului său o depășește pe cea a Marocului.

478,1 milioane de euro
valorează cei 26 de jucători senegalezi prezenți la CM 2026. Marocanii, mai puțin: 447,7 milioane (Transfermarkt)

Senegal, încă două meciuri, dar atmosferă întunecată

A început cu o înfrângere, așteptată totuși, 1-3 cu Franța, și mai are două dueluri în care se poate califica:

  • 22 iunie, cu Norvegia. 
  • 26 iunie, cu Irak. 

Problema nu este însă jocul, ci atmosfera întunecată din cantonamentul Senegalului.

Koulibaly, căpitanul Senegalului, în duel cu Theo Hernandez, la 1-3 cu Franța. Foto: Imago Koulibaly, căpitanul Senegalului, în duel cu Theo Hernandez, la 1-3 cu Franța. Foto: Imago
Koulibaly, căpitanul Senegalului, în duel cu Theo Hernandez, la 1-3 cu Franța. Foto: Imago

Selecționerul Pape Thiaw e nemulțumit. Jucătorii, și mai mult. Iar supărarea le poate afecta participarea la Mondial.

Selecționerul neplătit n-are contract, jucătorii n-au primit bonusurile

Care este cauza acestor probleme? Site-ul SNA, Sport News Africa, dezvăluie care sunt scandalurile interne.

  • Contractul selecționerului. Pape Thiaw, 45 de ani, din decembrie 2024 pe banca naționalei, nu a mai fost plătit de cinci luni! Mai rău: acordul său cu federația a expirat și nu a fost prelungit. Conduce Senegalul fără contract și fără bani!
Antrenorul Pape Thiaw, pe stadionul MetLife, la New York/New Jersey. Foto: Imago Antrenorul Pape Thiaw, pe stadionul MetLife, la New York/New Jersey. Foto: Imago
Antrenorul Pape Thiaw, pe stadionul MetLife, la New York/New Jersey. Foto: Imago
  • Jucătorii nu și-au primit bonusurile promise pentru Cupa Africii și pentru calificarea la Mondial! Deși, susține SNA, forul de la Dakar a luat banii de la CAF și FIFA. 
  • Hotelul în care este cazată formația Senegalului e mult sub așteptările internaționalilor, în timp ce unii oficiali ai federației (FSF) stau în stabilimente de lux. 
  • Reducerile financiare impuse de FSF au inclus și interzicerea bucătarului-șef al echipei la Mondial. Jucătorilor nu le place mâncarea de la hotel și, de multe ori, fac comenzi în afara cantonamentului!

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