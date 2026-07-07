Belgienii nu au avut milă! Nu au uitat de scandalul „Trump-Balogun”. Ce au postat pe rețelele de socializare imediat după ce au umilit SUA

Pentru Belgia, victoria de marți dimineață, scor 4-1, împotriva Statelor Unite a avut o dublă semnificație. Echipa s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale și a reușit, totodată, să se „răzbune” pentru ce a considerat a fi o nedreptate în afara terenului.

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Totul a început duminică, după ce FIFA a suspendat executarea pedepsei pentru cartonașul roșu primit de atacantul american Folarin Balogun în meciul cu Bosnia din 16-imile CM 2026.

Astfel, Balogun a putut juca împotriva Belgiei, în loc să-și ispășească suspendarea de un meci. Când s-a aflat că Donald Trump a făcut presiuni pentru anularea cartonașului roșu, Belgia și alte națiuni au reacționat furios. Inclusiv UEFA a calificat decizia drept „incomprehensibilă și nejustificabilă”.

Belgienii s-au „răzbunat” pe FIFA și SUA

După meci, naționala belgiană a postat rapid un mesaj pe rețelele sociale. „Anulați asta”, au transmis belgienii după ce au învins cu 4-1.

Într-un alt mesaj, belgienii au ironizat termenul „soccer” folosit de americani când vorbesc despre fotbal.

Căpitanul Belgiei, Youri Tielemans, a declarat că controversa legată de Balogun a contribuit la motivarea echipei sale.

„Să fim sinceri: am ținut o ședință când am auzit vestea. Am decis că trebuie să ne exprimăm pe teren. Asta am făcut astăzi. Sunt foarte mândru de echipă”, a spus Tielemans după meci.

Portarul Thibaut Courtois a spus că echipa s-a confruntat cu o „lipsă de respect” în SUA în ultimele zile.

„Spuneau că ne pot învinge cu ușurință, dar cred că tocmai am demonstrat astăzi că suntem într-adevăr o echipă bună. Am jucat excelent”, a continuat portarul.

Belgia va juca în sferturi cu Spania. Meciul se va disputa pe 10 iulie, începând cu ora 22:00.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

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