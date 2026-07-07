Probleme cu stadionul de 10 milioane de € VIDEO. Proiectul este departe de a fi finalizat : „Faceți-vă că lucrați, dar nu prea mult”

Probleme cu finalizarea stadionului de 10 milioane de euro din Alexandria.

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La începutul anului 2019, CNI anunța că a semnat contractul pentru modernizarea Complexului Sportiv Alexandria.

Noul stadion ar fi trebuit să fie dat în folosință în vara anului 2023, dar lucrările au fost sistate din cauza pandemiei de COVID- 19.

Probleme cu finalizarea stadionului din Alexandria: „ Faceți-vă că lucrați”

CNI anunța că lucrările urmau să fie finalizate în luna martie a acestui an, dar termenul nu a fost respectat. Muncitori și utilaje sunt încă pe șantier.

Întârzierea proiectului ar fi provocată de faptul că firma care se ocupă de execuție nu ar mai fi fost plătită de aproximativ șase luni, informează teleorman-news.ro.

„Faceți-vă că lucrați, dar nu prea mult”, au spus muncitorii că li s-a transmis, potrivit sursei menționate anterior.

Noua arenă urmează să aibă o capacitate de 5.500 de locuri, iar investiția se ridică la 10.000.000 de euro

Județul Teleorman nu are echipă în primele două ligi din România!

În momentul de față însă, nici o echipă din județ nu e în primele două ligi din România!

Mai mult, autoritățile locale au finanțat un club sportiv în anii trecuți, pe CSM Alexandria, cu sume uriașe. În 2022 și 2023, clubul a primit în total aproape 4,5 milioane de euro!

Clubul are și echipă de fotbal, care activează însă în Liga 3, dar și alte secții, printre care handbal, baschet, atletism, karate etc.

Începând cu anul trecut, bugetul a fost redus pentru CSM Alexandria, club declarat de utilitate publică.

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