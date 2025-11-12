Yamal nu știa care vor fi consecințele Selecționerul Spaniei a dezvăluit reacția neașteptată a lui Lamine când i s-a spus că va fi trimis acasă
Lamine Yamal FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Yamal nu știa care vor fi consecințele Selecționerul Spaniei a dezvăluit reacția neașteptată a lui Lamine când i s-a spus că va fi trimis acasă

Gabriel Neagu
Publicat: 12.11.2025, ora 12:24
Actualizat: 12.11.2025, ora 12:24
  • Luis de la Fuente (64 de ani), selecționerul Spaniei, dezvăluie că Lamine Yamal (18 ani) a vrut să rămână în cantonamentul naționalei, în ciuda tratamentului pentru durerile cauzate de pubalgie.
  • Antrenorul ibericilor susține că nu există niciun conflict între federație și clubul FC Barcelona.

Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat, marți, că l-a trimis acasă pe Lamine Yamal, care se afla în lot pentru meciurile contra Georgiei și Turciei din preliminariile CM 2026.

Lamine Yamal nu a vrut să părăsească cantonamentul Spaniei: „Am încercat să-l liniștesc”

Selecționerul Spaniei a dezvăluit că Lamine Yamal voia să rămână în cantonamentul naționalei, în ciuda stării sale de sănătate.

„Am vorbit cu el ieri. Am fost împreună toată după-amiaza și seara. Am fost din nou cu el în această dimineață.

A vrut să rămână; este complet dedicat echipei naționale. Menținem o comunicare constantă cu jucătorii, mai ales când sunt accidentați.

Am încercat să-l liniștesc, era îngrijorat, este foarte tânăr. Acest sport este extrem de riscant”, a spus Luis de la Fuente, potrivit marca.com.

„A plecat trist și supărat; nu știa exact care vor fi consecințele tratamentului. Acesta a fost efectuat luni dimineața, după meciul de la Vigo, iar noi nu știam nimic despre asta...”, a continuat selecționerul.

Luis de la Fuente neagă un conflict cu FC Barcelona: „Lucrăm mereu cu cluburile”

Selecționerul Spaniei a dat asigurări că excluderea lui Yamal din lotul Spaniei nu are de a face cu un posibil conflict între federație și clubul catalan.

„Nu există niciun conflict. Fiecare are propriile interese care trebuie înțelese și toate duc la aceeași concluzie.

Lucrăm mereu mână în mână cu cluburile, prioritizând sănătatea. Dar așa cum joacă pentru cluburile lor, trebuie să joace și pentru echipa națională”, a continuat Luis de la Fuente.

În luna septembrie, Hansi Flick a criticat decizia lui de la Fuente de a-l convoca pe Lamine Yamal, care nu era recuperat complet: „N-au avut grijă de jucător”.

Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei, după ce Barca nu a anunțat tratamentul fotbalistului

Întrebat despre motivul pentru Yamal a fost scos din lot, Luis de la Fuente a dat vina pe tratamentul invaziv administrat la echipa de club.

„Am fost surprins la fel ca toată lumea, nu ai nicio informație, îți spun alții”, a spus selecționerul Spaniei.

FC Barcelona l-a supus pe Lamine Yamal la tratamentul invaziv chiar în ziua în care trebuia să se prezinte în cantonamentul echipei naționale.

Clubul catalan este acuzat că nu a înștiințat federația despre procedură.

„L-am chemat după ce jucase 90 de minute în ultimele trei meciuri, ceea ce indică faptul că era într-o formă perfectă.

Întotdeauna punem pe primul loc sănătatea jucătorilor, dar există și un protocol care impune ca jucătorul să fie supus unor teste la sosirea în cantonament și, dacă găsim ceva, pleacă acasă”, a concluzionat Luis de la Fuente.

Clasamentul Grupei E

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Spania4 (15-0)12
2. Turcia4 (13-10)9
3. Georgia4 (6-9)3
4. Bulgaria 4 (1-16)0

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share