Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”

Mirel Rădoi (44 de ani) a transmis un prim mesaj după despărțirea de Universitatea Craiova.

Decizia lui Rădoi a venit în urma eșecului cu UTA Arad, 1-2, din ultima etapă a Ligii 1, fiind confirmată de conducere a doua zi.

Mihai Rotaru a transmis, luni, printr-o conferință, că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei, iar miercuri a fost prezentat înlocuitorul: portughezul Filipe Coelho.

Mirel Rădoi: „«Filmul» trebuie să continue”

La scurt timp după anunțul noului antrenor, Rădoi a transmis un mesaj scurt pe rețelele de socializare.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.

Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.

«Filmul» ȘTIINȚA CAMPIOANA trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit», pentru că actorul principal (jucătorii+suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Rădoi pe Instagram.

Postarea lui Rădoi are ca fundal sonor de refrenul melodiei celor de la B.U.G. Mafia, „Am zis ceva”. Versurile par să transmită un mesaj ascuns:

„Am zis ceva, am zis ceva, ce-am promis, am făcut totdeauna

În lumea asta fără de cuvânt, o să rămân eu așa cum sunt

Am zis ceva, am zis ceva (Ce să fac?), ce-am promis, am făcut totdeauna

În lumea asta fără de cuvânt, o să rămân eu așa cum sunt”

Următorul meci al Universitatea Craiova este vineri, 21 noiembrie, de la ora 20:30, contra celor de la FC Argeș, partidă care va marca debutul lui Filipe Coelho.

În prezent, oltenii ocupă locul 4 în Liga 1, cu 29 de puncte adunate după 16 etape, la 6 în spatele liderului Rapid.

FOTO. Craiova - UTA Arad 1-2 , meciul după care a demisionat Rădoi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport