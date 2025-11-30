„Vorbește prostii”  Lando Norris i-a răspuns lui Max Verstappen, după atacurile pilotului olandez 

Lando Norris (26 de ani) i-a răspuns lui Max Verstappen (28 de ani), după ce pilotul olandez i-a atacat pe cei de la McLaren.

Max Verstappen a declarat că ar fi câștigat al 5-lea titlu mondial din carieră dacă ar fi pilotat un monopost McLaren.

În acest sezon, McLaren și-a asigurat titlul mondial la categoria constructorilor cu mult înainte de final. În acest moment, McLaren are 770 puncte, iar principala urmăritoare, Mercedes, doar 441.

Lando Norris, despre Max Verstappen: „Vorbește prostii”

După afirmațiile lui Max Verstappen, pilotul britanic al celor de la McLaren nu s-a putut abține și l-a atacat pe acesta.

„A realizat lucruri incredibile, mai mult decât visează oricine. Max, în general, are o idee bună despre multe lucruri, dar există și multe altele despre care nu are prea multe idei.

E și felul în care Red Bull abordează lucrurile, în această natură agresivă și, da, vorbește prostii de multe ori. Deci depinde dacă vrei să asculți și să vorbești despre asta sau faci ceea ce facem noi ca echipă, adică să ținem capul jos, să fim concentrați.

Deci poate ar fi făcut-o (n.r. să câștige titlul mondial ca pilot al McLaren), dar nu a făcut-o până acum și continuă să încerce”, a declarat Lando, conform formula1.com.

Ce declasare Max Verstappen

Vorbind despre rivalitatea sa cu piloții de la McLaren, Max Verstappen a declarat că ar fi câștigat titlul mondial în 2025, dacă ar fi condus mașina producătorului din Woking.

„Va fi minunat dacă mai câștig încă un titlu mondial, dar, ca să fiu realist, suntem încă în această luptă datorită eșecurilor altora, nu a ceea ce am făcut noi.

Ne-am descurcat foarte bine. Am maximizat aproape toate cursele. Dacă am fi fost în poziția lor, campionatul s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”, a spus Max Verstappen.

Rezultatele din calificări ale Marelui Premiu din Qatar:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Carlos Sainz (Williams)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Nico Hulkenberg (Stake)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Gabriel Bortoleto (Stake)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Yuki Tsunoda (Red Bull)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Lewis Hamilton (Ferrari)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Franco Colapinto (Alpine)

