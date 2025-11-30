„Vorbește prostii”  Lando Norris i-a răspuns lui Max Verstappen, după atacurile pilotului olandez 
Lando Norris FOTO: IMAGO
Formula 1

„Vorbește prostii” Lando Norris i-a răspuns lui Max Verstappen, după atacurile pilotului olandez

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 18:07
  • Lando Norris (26 de ani) i-a răspuns lui Max Verstappen (28 de ani), după ce pilotul olandez i-a atacat pe cei de la McLaren.

Max Verstappen a declarat că ar fi câștigat al 5-lea titlu mondial din carieră dacă ar fi pilotat un monopost McLaren.

În acest sezon, McLaren și-a asigurat titlul mondial la categoria constructorilor cu mult înainte de final. În acest moment, McLaren are 770 puncte, iar principala urmăritoare, Mercedes, doar 441.

Dennis Man nu a mai prins echipa  Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta”
Citește și
Dennis Man nu a mai prins echipa Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta”
Citește mai mult
Dennis Man nu a mai prins echipa  Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta”

Lando Norris, despre Max Verstappen: „Vorbește prostii”

După afirmațiile lui Max Verstappen, pilotul britanic al celor de la McLaren nu s-a putut abține și l-a atacat pe acesta.

„A realizat lucruri incredibile, mai mult decât visează oricine. Max, în general, are o idee bună despre multe lucruri, dar există și multe altele despre care nu are prea multe idei.

E și felul în care Red Bull abordează lucrurile, în această natură agresivă și, da, vorbește prostii de multe ori. Deci depinde dacă vrei să asculți și să vorbești despre asta sau faci ceea ce facem noi ca echipă, adică să ținem capul jos, să fim concentrați.

Deci poate ar fi făcut-o (n.r. să câștige titlul mondial ca pilot al McLaren), dar nu a făcut-o până acum și continuă să încerce”, a declarat Lando, conform formula1.com.

Ce declasare Max Verstappen

Vorbind despre rivalitatea sa cu piloții de la McLaren, Max Verstappen a declarat că ar fi câștigat titlul mondial în 2025, dacă ar fi condus mașina producătorului din Woking.

„Va fi minunat dacă mai câștig încă un titlu mondial, dar, ca să fiu realist, suntem încă în această luptă datorită eșecurilor altora, nu a ceea ce am făcut noi.

Ne-am descurcat foarte bine. Am maximizat aproape toate cursele. Dacă am fi fost în poziția lor, campionatul s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”, a spus Max Verstappen.

Rezultatele din calificări ale Marelui Premiu din Qatar:

  • 1. Oscar Piastri (McLaren)
  • 2. Lando Norris (McLaren)
  • 3. Max Verstappen (Red Bull)
  • 4. George Russell (Mercedes)
  • 5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 6. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 7. Carlos Sainz (Williams)
  • 8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 9. Pierre Gasly (Alpine)
  • 10. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 11. Nico Hulkenberg (Stake)
  • 12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 13. Oliver Bearman (Haas)
  • 14. Gabriel Bortoleto (Stake)
  • 15. Alexander Albon (Williams)
  • 16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 17. Esteban Ocon (Haas)
  • 18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 19. Lance Stroll (Aston Martin)
  • 20. Franco Colapinto (Alpine)

Citește și

Ruse, campioană la Trnava S-a impus cu 6-0 în decisiv » Salt impresionant în clasamentul WTA
Tenis
17:49
Ruse, campioană la Trnava S-a impus cu 6-0 în decisiv » Salt impresionant în clasamentul WTA
Citește mai mult
Ruse, campioană la Trnava S-a impus cu 6-0 în decisiv » Salt impresionant în clasamentul WTA
„Și acum am emoții dacă îl văd” VIDEO. Ionuț Cercel, despre  întâlnirea cu Gică Hagi  + Cum a trăit primele săptămâni la FCSB
Superliga
17:20
„Și acum am emoții dacă îl văd” VIDEO. Ionuț Cercel, despre întâlnirea cu Gică Hagi + Cum a trăit primele săptămâni la FCSB
Citește mai mult
„Și acum am emoții dacă îl văd” VIDEO. Ionuț Cercel, despre  întâlnirea cu Gică Hagi  + Cum a trăit primele săptămâni la FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
formula 1 mclaren max verstappen lando norris
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Superliga
09:36
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Citește mai mult
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Campionate
09:54
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Citește mai mult
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Stranieri
11:03
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Citește mai mult
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
14:10
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
14:55
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
13:35
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Stranieri
30.11
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Citește mai mult
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Superliga
30.11
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Citește mai mult
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Superliga
30.11
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Citește mai mult
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Diverse
30.11
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Citește mai mult
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 41 rapid 9 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share