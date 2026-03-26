Ianis Hagi, liderul generației EURO 2019, vrea să ducă România la CM 2026 (foto: Sport Pictures)
Nationala

Meciul unei generații Barajul cu Turcia poate fi ultima șansă de a juca la Mondiale pentru semifinaliștii EURO U21 2019 » „Avem foame de turnee finale”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 15:49
  • După performanța istorică de la EURO U21 2019 și calificarea la EURO 2024, generația lui Ianis Hagi se află în fața celei mai importante provocări: șansa de a intra în istorie printr-o calificare la Campionatul Mondial după 28 de ani.
  • România înfruntă astăzi Turcia, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic.
  • Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

Nu mai e despre promisiuni. Nici despre „viitorul sună bine”. Pentru generația lui Ianis Hagi meciul cu Turcia din această seară, primul din barajul pentru CM 2026 ar putea fi ultima șansă reală de a prinde un Campionat Mondial.

Citește și
Citește mai mult
Ianis Hagi, după EURO U21 2019: „Avem foame de turnee finale”

„Este clar meciul unei generații”, a subliniat portarul Ionuț Radu. Pentru tricolorii care au crescut sub lumina semifinalei EURO U21 2019, momentul este unul definitoriu.

Semifinala cu Germania nu a fost doar o performanță. A fost o promisiune. „Știm că am fost foarte aproape de o finală, de prima noastră finală. Dar avem tot viitorul în față, suntem tineri, avem încă 15 ani de carieră în față, nu avem de ce să fim supărați.

Avem foame de rezultate, avem foame de victorii, de turnee finale, de trofee și asta e cel mai pozitiv lucru pe care-l luăm”, declara Ianis Hagi în urmă cu 7 ani.

Optimismul lui Gică Hagi: „Această generaţie ne-a depăşit pe noi”

Gică Hagi, mentorul și simbolul acestei promoții, era și el extrem de încrezător: „V-am zis că e o generație de excepție. Această generaţie ne-a depăşit pe noi.

Noi nu am jucat niciodată o semifinală, dar ei au jucat şi au felicitările mele. Ne-au scos în stradă, au tot viitorul în față, ne dau speranțe, sperăm să-și construiască cariere frumoase”.

S-au maturizat la EURO 2024

Speranțele s-au concretizat și la echipa mare. După ratarea calificării la Mondialul din 2022, parcursul spre EURO 2024, sub comanda lui Edi Iordănescu, a arătat că nucleul acestei generații s-a maturizat și are potențialul de a readuce România pe scena mondială după 28 de ani.

Opt dintre jucătorii care au făcut parte din generația EURO U21 2019 se află acum în lotul de 26 pentru meciul cu Turcia:

  • portarii Ionuț Radu (28 de ani, 7 selecții) și Cătălin Căbuz (29 de ani, 0 selecții);
  • fundașii Virgil Ghiță (27 de ani, 8/1 selecții) și Adrian Rus (30 de ani, 22/1 selecții);
  • mijlocașii Vlad Dragomir (26 de ani, 5 selecții), Ianis Hagi (27 de ani, 51 selecții/8 goluri) și Dennis Man (27 de ani, 43/11 selecții).
  • Deian Sorescu (28 de ani) s-a aflat pe lista de rezervă.
Ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial și știm așteptările, știm dorința fiecărui român. Clar este un test important, însă eu zic că confirmarea a venit cu acea calificare la Campionatul European. Acum important este să reușim asta și la un Campionat Mondial, fiindcă ultimele generații, din păcate, nu au putut, iar sperăm ca noi să fim acea generație care să ajungă din nou acolo pentru că ne dorim foarte mult, muncim enorm zi de zi și chiar cred că suntem pregătiți. Ianis Hagi, mijlocaș România

Galerie foto (5 imagini)

Dennis Man, la EURO U21 2019 (foto: Sport Pictures) Ionuț Radu, la EURO U21 2019 (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi, la EURO U21 2019 (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
Cei 23 de jucători care au participat la EURO U21 2019 și echipele la care jucat:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocași: Tudor Băluță (FC Viitorul), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Ricardo Grigore (Dinamo), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanți: George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena).

Pe lista adițională s-au regăsit: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Lorand Fulop (FC Botoșani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).

Denis Drăguș a ratat turneul EURO U21 2019 din cauza unei accidentări.

Din această generație 10 jucători au fost în lotul de la EURO 2024: Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Deian Sorescu, Alexandru Cicâldău, Darius Olaru, Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman, Denis Drăguș și George Pușcaș.

Citește și

Nationala
13:49
Citește mai mult
Nationala
13:32
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei Campionatul Mondial baraj cupa mondiala Meciul Turcia Romania ianis hagi baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
22:17
Citește mai mult
Nationala
20:20
Citește mai mult
Nationala
21:04
Citește mai mult
Nationala
17:39
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
22:17
21:59
22:23
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18:25
Citește mai mult
Nationala
16:09
Citește mai mult
Nationala
14:00
Citește mai mult
B365
26.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share