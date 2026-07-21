România a urcat în clasamentul FIFA Locul ocupat de „tricolori”, deși n-au fost prezenți la CM

România a urcat două locuri în clasamentul FIFA, deși nu a fost prezentă la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic.

Cum a fost posibil, în rândurile de mai jos.

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Selecționata antrenată de Gică Hagi (61 de ani) are 1.455,89 de puncte.

În noul clasament, rezultatele înregistrate la turneul final desfășurat în SUA, Canada și Mexic au produs schimbări importante în ierarhia mondială, de care au beneficiat și „tricolorii”.

România, locul 52 în clasamentul FIFA

Înaintea CM 2026, România ocupa locul 54. După actualizarea noului clasament, „tricolorii” au urcat două poziții, iar în prezent se află pe locul 52.

Prima poziție este ocupată de Spania, proaspăt câștigătoare a Campionatului Mondial. „Furia Roja” este urmată de Argentina, iar ultima treaptă a podiumului este ocupată de Anglia.

Norvegia a reușit una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni în clasamentul FIFA.

Scandinavii au urcat nu mai puțin de 12 poziții, după parcursul de la turneul final, unde au fost eliminați în sferturi de Anglia, scor 1-2.

Maroc a atins cea mai bună clasare din istoria sa, locul 6.

Naționala care a înregistrat cel mai mare regres în clasamentul FIFA este Tunisia.

Eliminată încă din faza grupelor la CM 2026, selecționata africană a pierdut 12 poziții. Se află pe locul 57.

Clasamentul FIFA după CM 2026

1 (2). Spania 1.995,88 puncte

2 (1). Argentina 1.970,37

3 (3). Franţa 1.948.97

4 (4). Anglia 1.922.83

5 (6). Brazilia .1804.92

6 (7). Maroc 1.803.99

7 (5). Portugalia 1.787.85

8 (9). Belgia 1.778.36

9 (8). Olanda 1.775.54

10 (14). Mexic 1.754.30

11 (13). Columbia 1.739.89

12 (10). Germania 1.726.22

13 (11). Croaţia 1.723.05

14 (19). Elveţia 1.710.88

15 (12). Italia .1704.73

16 (17) SUA 1.690.33

17 (18). Japonia 1.673.68

18 (15). Senegal 1.653.43

19 (31). Norvegia 1.651.29

20 (16). Uruguay 1.634.70

....

52 (54). România 1.455.89

Următoarea actualizare oficială va avea loc pe 7 octombrie.

3 a fost cea mai bună poziție ocupată de România în clasamentul FIFA, în septembrie 1997

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