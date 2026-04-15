„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi" Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor"
Laszlo Dioszegi și Viktor Orban/ Foto: captura ecran Instagram @Viktor Orban
Liga 2

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 15.04.2026, ora 17:42
Actualizat: 15.04.2026, ora 17:42
  • Mandatul lui Viktor Orban (62 de ani) ca premier al Ungariei se va încheia după 16 ani. Fidesz, partidul său, a fost învins la alegerile parlamentare.
  • Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul clubului Sepsi OSK, echipă care primea constant bani de la guvernul maghiar, a oferit și el o primă reacție.

Tisza, partid condus de Peter Magyar, l-a învins pe Orban și a obținut majoritatea la alegerile parlamentare, dar Dioszegi speră că schimbările politice din Ungaria nu vor avea un impact asupra bugetului echipei.

Laszlo Dioszegi: „Sperăm ca bugetul să nu fie impactat de schimbarea conducerii”

„Vă spun ce le-am spus și jucătorilor, pentru că și ei m-au întrebat.

Guvernul Ungariei a sponsorizat infrastructura, adică stadionul și grupele de copii și juniori. Nu știm ce se va întâmpla din vară, cu finanțarea pentru grupele de copii și juniori.

Vom vedea. Dar echipa mare este susținută de foarte multe firme particulare, care sponsorizează în fiecare an.

Nu cred să afecteze alegerile din Ungaria contractele acestea. Nu cred să fie vreo problemă, nu are de ce să fie. Toate companiile au și sucursale în România și este bine și pentru ei să primească reclamă.

Suntem încrezători că vom promova și că va fi bine. Avem șapte meciuri rămase de jucat.

Suntem încrezători. Avem două meciuri în patru-cinci zile, iar dacă le câștigăm pe acestea vom fi cu un picior în prima ligă. Le-am spus și jucătorilor că eu am un obiectiv mai îndrăzneț și vreau să câștigăm Liga 2, nu doar să promovăm.

Noi sperăm ca bugetul să nu fie impactat de schimbarea conducerii.

Nu pot să vorbesc despre ce o să spună firmele la vară. O să avem o discuție în mai – iunie, cu toate firmele care sponsorizează echipa.

Dar eu așa consider, că nu au de ce să se retragă firmele. Nu domnul Orban dă bani la Sepsi. Sunt firme particulare sau de stat, cum este Mol, dar Mol este și în România și nu are de ce să se retragă.

Sunt patru firme, dar la noi nu există discriminări. Noi așteptăm orice firmă, și din România, să ni se alăture, dacă dorește”, a declarat Laszlo Dioszegi, citat de liga2.prosport.ro.

În acest moment, Sepsi ocupă locul 2 în Liga 2, cu 54 de puncte, la cinci în spatele liderului Corvinul Huneodara.

Formația covăsneană este favorită la promovarea directă și la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Sumele primite de Csikszereda și Sepsi de la guvernul maghiar

În intervalul 2022-2025, Sepsi și Csikszereda s-au ales împreună cu o sumă care atinge aproape 50 de milioane de euro.

ANUL / SUMACSIKSZEREDASEPSI
20224,96,1
202374,3
20248,15,6
20258,164,25
TOTAL 28,16 20,25* sumele sunt exprimate în milioane de euro

liga 2 viktor orban sepsi laszlo dioszegi alegeri ungaria
Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 16 rapid 20 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share