Fostul europarlamentar Cristian Preda (59 de ani) a dezvăluit că a fost surprins de reacția iscată la nivel național de moartea lui Mircea Lucescu, în condițiile în care fostul selecționer al României a fost înjurat după meciul pierdut în fața Turciei, scor 1-0, din barajul pentru CM 2026.

Totodată, Preda crede că înfrângerea de la Istanbul a provocat moartea lui Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Cristian Preda: „Am fost mâhnit să văd cum e tratat cineva care, în ciuda unei boli grele, n-a părăsit banca”

Într-un editorial publicat pe site-ul comunitatealiberala.ro, Cristian Preda a mărturisit că a fost „mâhnit” de modul în care marele tehnician român a fost tratat după meciul cu Turcia.

„Moartea lui Mircea Lucescu a trezit o uriașă emoție colectivă. M-am mirat să văd asta, fiindcă, după meciul pierdut cu Turcia, când i-am mulțumit pe Facebook pentru tot ce a făcut, căci era clar că era la sfârșit de carieră, am descoperit printre comentatorii postării mulți zevzeci care spuneau fie măscări, fie minciuni sfruntate despre el.

Cum sunt microbist înfocat, știu ce tâmpenii spun suporterii după meciurile pierdute, dar am fost totuși foarte mâhnit să văd cum e tratat cineva care, în ciuda unei boli grele, despre care se știa public, n-a părăsit banca de antrenor.

Lucescu a murit din pricina acelui meci. Ăsta e adevărul”, a scris Preda în editorialul de pe comunitatealiberala.ro.

Fostul politician a vorbit și despre performanțele înregistrate de Mircea Lucescu atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Și-a dat sufletul pentru pasiunea întregii sale vieți. Dar el nu e mare doar pentru asta. Aș aminti doar alte trei merite incontestabile.

În primul rând, a fost un jucător talentat și serios, fidel unui club, Dinamo, unde a făcut aproape toată cariera. În vremea aia, cam așa erau toți cei mari, nu se plimbau toată ziua, bună ziua, după un salariu cu mai multe zerouri.

În al doilea rând, a fost un antrenor care a știut, mai întâi de toate, să construiască o tânără generație care să preia ștafeta chiar de la el și de la alte vedete. Asta a făcut Lucescu la Corvinul Hunedoara în anii 1980, când era antrenor și jucător, fiind descoperitorul unor fotbaliști ca Rednic, Andone, Mateuț sau Gabor.

În al treilea rând, Lucescu a fost capabil ca, vreme de patru decenii, să antreneze 13 echipe de club din România, Italia, Turcia și Ucraina, ca și naționala noastră și cea a turcilor, câștigând peste tot nu doar campionate și cupe, ci și respectul jucătorilor și al tribunelor”, a continuat Preda.

Cristian Preda: „De ce n-avem un Lucescu în politică?”.

Fostul europarlamentar a lansat și o întrebare la care cu greu se poate găsi un răspuns: „De ce n-avem un Lucescu în politică?”.

„Altfel spus, pe cineva care să se profesionalizeze ca primar, deputat sau ministru, rămânând fidel unei tabere, nu devenind giruetă, pe cineva care să fie capabil ca, o vreme cel puțin, să-i ghideze pe cei mai tineri ca el, spre aceeași carieră, câștigând apoi respectul străinilor și frecventându-i, nu numai pentru un bun renume propriu, ci pentru a spori prestigiul țării? Două ar fi, în opinia mea, cauzele.

Prima e legată de calitatea tinerilor cooptați în politică de liderii afirmați din 2000 încoace. Nu-i aduc alături de ei pe unii care să aibă o profesie, după ce au urmat o educație solidă. Sunt preferați inși fără capital cultural sau talente profesionale, inși fără căpătâi, care parvin și sunt gata să plătească tribut șefului. Se întâmplă așa fiindcă, în ultimul sfert de veac, partidele au devenit rețele ce-și propun să captureze birocrația, abandonând menirea lor de a-i reuni pe cei care văd viitorul la fel.

A doua cauză e pur ideologică. Dacă înainte de 2007, liberalismul, social-democrația, creștin-democrația erau adevărate busole în acțiunea diverselor tabere, după intrarea în UE, când partidele mari s-au integrat în familiile europene corespondente, nu le-a mai păsat de ideile politice. E elocvent, în acest sens, faptul că niciunul dintre partidele integrate în cele trei familii care alcătuiesc majoritatea în PE, în Comisie și-n Consiliul European, nu mai are institute de studii sau think tank-uri, care să producă idei sau măcar să le dezbată pe ale altora.

Lucescu își ducea fotbaliștii la librării și-n muzee, liderii politici nu-și mai bat capul nici măcar cu o broșură ideologică. Ca să nu mai zic că n-am auzit vreunul recomandând un roman sau un film”, a concluzionat Cristian Preda.

Cristian Preda este profesor de științe politice la Universitatea București și fost europarlamentar (2009-2019). În 2009 a candidat pe lista PDL, iar în 2014 pe lista PMP.

