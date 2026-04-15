Cristian Săpunaru
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 17:27
  • Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre reacția controversată a lui Alex Dobre (27 de ani) din meciul cu FC Argeș.
  • Fostul fundaș este de părere că atacantul a gestionat greșit momentul în care a fost schimbat.

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0). La finalul meciului, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Cristi Săpunaru, despre ieșirea lui Alex Dobre: „Nu poți să vii și să dai în antrenor dacă ești căpitan”

„Imaginile le știu, declarația n-am văzut-o. Eu pun reacția lui total greșită pe forma slabă din ultima perioadă, pe presiunea care e pe Rapid în această perioadă, pentru că e lupta pentru cupele europene. Era obligatoriu să câștige acest meci.

Eu cred, și asta e părerea mea, să nu zică cineva că vreau să bag bățul prin gard sau ceva… Nu ai voie să ai reacția asta dacă ești căpitan! Poate să o aibă oricare alt jucător, tu ești ăla care trebuie să-i spună că nu e frumos să faci asta.

Și-a salutat după aia colegii, dar nu poți s-o faci în văzul tuturor. Dacă vrei s-o faci, te duci în privat și discuți cu antrenorul”, a declarat Săpunaru, conform digisport.ro.

Rapidul a obținut o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo.

Ulterior, echipa a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1, și cu Universitatea Cluj, 1-2, iar în cea mai recentă etapă a remizat pe teren propriu cu FC Argeș, scor 0-0.

De ce apar astea când e mai greu? De ce nu a spus că tactica nu îi convine când erau rezultate? Pentru că Rapid n-a schimbat tactica foarte mult, să ne înțelegem. Nu s-a schimbat ceva pe parcurs, a rămas consecventă ideii lui Costel Gâlcă. Nu poți să vii și să dai în antrenor. Rapid n-a schimbat ceva care să-i dăuneze lui Dobre. Cristian Săpunaru

Săpunaru a subliniat că ieșirea lui Dobre a mutat atenția de la problemele reale ale echipei către un conflict individual.

„Au fost meciuri în care Dobre a jucat slab și a ieșit Petrila, iar cel din urmă n-a avut reacția asta.

El singur s-a pus în situația în care, în loc să fie analizat Rapidul, sunt analizați el și declarația lui. Eu nu vreau să-l analizez pe el personal, pentru că eu nu cred că el e factorul principal la Rapid.

A fost ridicat, pus pe un piedestal, și acum toate i se întorc împotriva lui. N-ai ce să…”, a mai spus Săpunaru.

Atacantul a adunat 17 goluri și un assist în 37 de meciuri disputate pentru Rapid, iar cota sa de piață este estimată la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

585 de meciuri
a jucat Cristi Săpunaru în cariera sa de jucători, la cluburi precum FC Național, Rapid, FC Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra, Kayserispor și Denizlispor

