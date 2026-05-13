„Nu ne oprim aici” Laurențiu Popescu, eroul Craiovei, după câștigarea Cupei României: „Vrem și campionatul” +39 foto
Laurențiu Popescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Cupa Romaniei

„Nu ne oprim aici” Laurențiu Popescu, eroul Craiovei, după câștigarea Cupei României: „Vrem și campionatul”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 23:34

Laurențiu Popescu a apărat penalty-ul decisiv, cel executat de Iulian Cristea, și i-a adus echipei sale trofeul.

Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Citește și
Craiova, spre event! Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Citește mai mult
Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!

U CLUJ - U CRAIOVA. Laurențiu Popescu: „Ne-am dorit mult trofeul, dar nu ne oprim aici”

La finalul partidei, chiar de pe gazonul Municipalului din Sibiu, Laurențiu Popescu a declarat:

„E un sentiment foarte frumos, ne doream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală pe teren.

Ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu ne oprim aici, urmează partida de duminică, unde va fi la fel de greu ca azi.

Mă bucur că am ghicit colțul, că am câștigat, iar acum trebuie să ne bucurăm. Ne dorim foarte mult și campionatul.

Poate să fie anul nostru, după 35 de ani, și sperăm ca publicul de astăzi să ne fie alături și duminică, iar la final să ne bucurăm împreună de încă un trofeu”, a declarat Popescu, la Prima Sport.

U Cluj - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (10).jpeg
U Cluj - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (10).jpeg

Galerie foto (39 imagini)

U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Pentru ambele formații urmează duelul din campionat, meci extrem de important duminică, deoarece, în cazul unei victorii, Universitatea Craiova poate câștiga și campionatul.

Vladimir Screciu: „Mulți nu au apucat să vadă Craiova Maxima”

„Se simte excelent! Parcă data trecută când am câștigat Cupa nu a fost ca acum. Este ceva de nedescris să trăiești până în ultimul moment asemenea emoții.

Ne bucurăm, dar de mâine ne gândim la ceea ce își doresc acești suporteri formidabili: să câștigăm titlul, pentru că îl merită foarte mult.

Vrem să le aducem cea mai mare bucurie, pentru că mulți nu au apucat să vadă Craiova Maxima, nici noi nu am reușit.

Au fost emoții foarte mari. Am avut mereu încredere în Laurențiu Popescu. S-a executat foarte bine, dar penalty-urile sunt ca o loterie. Mă bucur că a fost în favoarea noastră și că am câștigat”, a spus Vladimir Screciu, la Prima Sport.

VIDEO. Bucuria Universității Craiova, după câștigarea Cupei României

Citește și

Sibiul i-a refuzat Unde ar putea evolua Corvinul în prima parte a sezonului din Liga 1, înainte de a se muta la Petroșani
Liga 2
23:00
Sibiul i-a refuzat Unde ar putea evolua Corvinul în prima parte a sezonului din Liga 1, înainte de a se muta la Petroșani
Citește mai mult
Sibiul i-a refuzat Unde ar putea evolua Corvinul în prima parte a sezonului din Liga 1, înainte de a se muta la Petroșani
Tremură înainte de final  PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2  
Campionate
22:39
Tremură înainte de final PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2
Citește mai mult
Tremură înainte de final  PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2  

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Universitatea Craiova Cupa Romaniei u cluj FINALA laurentiu popescu
Știrile zilei din sport
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
14.05
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Diverse
14.05
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
14.05
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
14.05
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:30
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
23:55
„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
„Tu, la Canal!”  Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
22:20
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge  într-un campionat important
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Top stiri
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Campionatul Mondial
14.05
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Campionate
14.05
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Citește mai mult
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Campionate
14.05
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
B365
13.05
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
Citește mai mult
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 20 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share