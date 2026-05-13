U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Laurențiu Popescu (29 de ani), eroul oltenilor, a vorbit imediat după finalul partidei de la Sibiu.

Laurențiu Popescu a apărat penalty-ul decisiv, cel executat de Iulian Cristea, și i-a adus echipei sale trofeul.

U CLUJ - U CRAIOVA. Laurențiu Popescu: „ Ne-am dorit mult trofeul, dar nu ne oprim aici”

La finalul partidei, chiar de pe gazonul Municipalului din Sibiu, Laurențiu Popescu a declarat:

„E un sentiment foarte frumos, ne doream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală pe teren.

Ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu ne oprim aici, urmează partida de duminică, unde va fi la fel de greu ca azi.

Mă bucur că am ghicit colțul, că am câștigat, iar acum trebuie să ne bucurăm. Ne dorim foarte mult și campionatul.

Poate să fie anul nostru, după 35 de ani, și sperăm ca publicul de astăzi să ne fie alături și duminică, iar la final să ne bucurăm împreună de încă un trofeu” , a declarat Popescu, la Prima Sport.

Pentru ambele formații urmează duelul din campionat, meci extrem de important duminică, deoarece, în cazul unei victorii, Universitatea Craiova poate câștiga și campionatul.

Vladimir Screciu: „Mulți nu au apucat să vadă Craiova Maxima”

„Se simte excelent! Parcă data trecută când am câștigat Cupa nu a fost ca acum. Este ceva de nedescris să trăiești până în ultimul moment asemenea emoții.

Ne bucurăm, dar de mâine ne gândim la ceea ce își doresc acești suporteri formidabili: să câștigăm titlul, pentru că îl merită foarte mult.

Vrem să le aducem cea mai mare bucurie, pentru că mulți nu au apucat să vadă Craiova Maxima, nici noi nu am reușit.

Au fost emoții foarte mari. Am avut mereu încredere în Laurențiu Popescu. S-a executat foarte bine, dar penalty-urile sunt ca o loterie. Mă bucur că a fost în favoarea noastră și că am câștigat”, a spus Vladimir Screciu, la Prima Sport.

