Tremură înainte de final  PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2  

După ce PAOK a făcut 1-1 în meciul împotriva deja campioanei AEK Atena, iar Olympiacos a câștigat derby-ul cu Panathinaikos, scor 1-0, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani) nu mai este la mâna ei pentru a se clasa pe locul al doilea, cel care duce în preliminariile Ligii Campionilor.

Toate calculele, în rândurile de mai jos.

În penultima etapă a primei ligi din Grecia, PAOK a remizat cu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, grupare care a câștigat matematic titlul etapa trecută.

Cum mai poate prinde PAOK locul de Champions League

Aflată la două puncte în spatele celor de la Olympiacos, echipa antrenată de Răzvan Lucescu nu mai este la mâna ei înaintea ultimei etape din campionat.

Concret, pentru a încheia sezonul pe locul al doilea, poziție care duce în preliminariile Champions League, PAOK trebuie neapărat să câștige meciul din deplasare cu Panathinaikos, iar Olympiacos să nu câștige cu AEK Atena.

Pe de altă parte, în cazul celor de la Olympiacos lucrurile sunt mult mai simple. Pentru a rămâne pe locul al doilea, „alb-roșii” trebuie doar să câștige, pentru a fi siguri de locul de Champions League.

Olympiacos poate rămâne pe locul al doilea chiar și dacă pierde, condiția în acest caz este ca PAOK să nu își câștige ultimul meci.

Răzvan Lucescu: „Nu suntem nici măcar la 50% din potențialul nostru”

La finalul remizei cu AEK Atena, Răzvan Lucescu a declarat:

„Rezultatul ne lasă cu un gust amar. Așa cum am spus și după meciul cu Olympiacos, nu suntem nici măcar la 50% din potențialul nostru și s-a văzut astăzi.

În repriza a doua, am accelerat ritmul ca să putem marca. Ne-am asumat riscuri în tranziții și așa am primit golul. Am reușit să egalăm, trebuia doar să continuăm să reacționăm.

Am avut mai multă presiune și intensitate. Reacția face cea mai mare diferență. Asta a jucat un rol important astăzi, mai ales când joacă două echipe obosite. A fost un meci echilibrat, fiecare echipă a avut șansele ei”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sportal.gr.

Clasamentul din prima ligă a Greciei:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. AEK Atena 31 71 2. Olympiacos 31 65 3. PAOK 31 63 4. Panathinaikos 31 51

