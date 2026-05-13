Tremură înainte de final  PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2  
Olympiacos - PAOK FOTO: IMAGO
Campionate

Tremură înainte de final PAOK nu mai e la mâna ei pentru locul de Champions League » Cum mai poate termina echipa lui Răzvan Lucesu pe locul 2

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 22:39
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 22:39
  • După ce PAOK a făcut 1-1 în meciul împotriva deja campioanei AEK Atena, iar Olympiacos a câștigat derby-ul cu Panathinaikos, scor 1-0, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani) nu mai este la mâna ei pentru a se clasa pe locul al doilea, cel care duce în preliminariile Ligii Campionilor.
  • Toate calculele, în rândurile de mai jos.

În penultima etapă a primei ligi din Grecia, PAOK a remizat cu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, grupare care a câștigat matematic titlul etapa trecută.

„Craiova i-a spus că nu merită”  Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”
Citește și
„Craiova i-a spus că nu merită” Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”
Citește mai mult
„Craiova i-a spus că nu merită”  Fostul coleg al lui Jovo Lukic, mesaj emoționant despre atacantul lui U Cluj: „Cu al doilea copil pe drum, a fost anunțat că nu continuă”

Cum mai poate prinde PAOK locul de Champions League

Aflată la două puncte în spatele celor de la Olympiacos, echipa antrenată de Răzvan Lucescu nu mai este la mâna ei înaintea ultimei etape din campionat.

Concret, pentru a încheia sezonul pe locul al doilea, poziție care duce în preliminariile Champions League, PAOK trebuie neapărat să câștige meciul din deplasare cu Panathinaikos, iar Olympiacos să nu câștige cu AEK Atena.

Pe de altă parte, în cazul celor de la Olympiacos lucrurile sunt mult mai simple. Pentru a rămâne pe locul al doilea, „alb-roșii” trebuie doar să câștige, pentru a fi siguri de locul de Champions League.

Olympiacos poate rămâne pe locul al doilea chiar și dacă pierde, condiția în acest caz este ca PAOK să nu își câștige ultimul meci.

Răzvan Lucescu: „Nu suntem nici măcar la 50% din potențialul nostru”

La finalul remizei cu AEK Atena, Răzvan Lucescu a declarat:

„Rezultatul ne lasă cu un gust amar. Așa cum am spus și după meciul cu Olympiacos, nu suntem nici măcar la 50% din potențialul nostru și s-a văzut astăzi.

În repriza a doua, am accelerat ritmul ca să putem marca. Ne-am asumat riscuri în tranziții și așa am primit golul. Am reușit să egalăm, trebuia doar să continuăm să reacționăm.

Am avut mai multă presiune și intensitate. Reacția face cea mai mare diferență. Asta a jucat un rol important astăzi, mai ales când joacă două echipe obosite. A fost un meci echilibrat, fiecare echipă a avut șansele ei”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sportal.gr.

Clasamentul din prima ligă a Greciei:

Loc Echipă Meciuri Puncte
1. AEK Atena 3171
2. Olympiacos 3165
3. PAOK3163
4. Panathinaikos 3151

Citește și

Se fac 4 luni și nimic! VIDEO+FOTO Nicio mișcare la șantierul de la  stadionul Dinamo:  imagini noi din Ștefan cel Mare
Superliga
22:17
Se fac 4 luni și nimic! VIDEO+FOTO Nicio mișcare la șantierul de la stadionul Dinamo: imagini noi din Ștefan cel Mare
Citește mai mult
Se fac 4 luni și nimic! VIDEO+FOTO Nicio mișcare la șantierul de la  stadionul Dinamo:  imagini noi din Ștefan cel Mare
Miză financiară pentru Inter  Cât va încasa echipa lui Cristi Chivu dacă va câștiga eventul în Italia
Campionate
22:06
Miză financiară pentru Inter Cât va încasa echipa lui Cristi Chivu dacă va câștiga eventul în Italia
Citește mai mult
Miză financiară pentru Inter  Cât va încasa echipa lui Cristi Chivu dacă va câștiga eventul în Italia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Liga Campionilor grecia razvan lucescu PAOK Salonic olympiacos
Știrile zilei din sport
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
14.05
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Diverse
14.05
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
14.05
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
14.05
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:30
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
23:55
„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
„Tu, la Canal!”  Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
22:20
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge  într-un campionat important
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Top stiri
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Campionatul Mondial
14.05
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Campionate
14.05
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Citește mai mult
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Campionate
14.05
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
B365
13.05
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
Citește mai mult
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 20 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share