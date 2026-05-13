Corvinul Hunedoara nu va putea evolua nici la Petroșani, nici la Sibiu în prima parte a sezonului viitor din Liga 1.

Corvinul va reveni în Liga 1, după o pauză de 34 de ani, iar până la construirea unei noi arene, oficialii clubului au anunțat inițial că hunedorenii își vor disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani.

Corvinul Hunedoara va juca la Târgu Jiu sau la Arad în prima parte a sezonului din Liga 1

Cu toate acestea, stadionul „Petre Libardi” nu este, în acest moment, pregătit să găzduiască meciuri de Liga 1.

Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia

Sursele GOLAZO.ro. susțin că echipa din Hunedoara ar fi vrut să-și dispute meciurile din prima parte a sezonului la Sibiu, însă a fost refuzată, deoarece gazonul de pe stadionul Municipal urmează să fie schimbat.

În acest context, hunedorenii au depus cereri pentru a fi primiți la Târgu Jiu sau la Arad.

La Târgu Jiu, formația antrenată de Florin Maxim ar urma să împartă stadionul cu echipa din localitate, CSM Târgu Jiu, formație aflată în Liga 3, în timp ce la Arad l-ar împărți cu UTA.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 9 68 2 Sepsi 9 63 3 FC Voluntari 9 61 4 Steaua București 9 49 5 FC Bihor 9 49 6 Chindia Târgoviște 9 42

