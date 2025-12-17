„Varză! Geniul ăsta e de vină”  Laurențiu Reghecampf, criticat în Sudan, după ultimul meci al echipei sale
Laurențiu Reghecampf FOTO: IMAGO
„Varză! Geniul ăsta e de vină" Laurențiu Reghecampf, criticat în Sudan, după ultimul meci al echipei sale

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 17.12.2025, ora 17:31
Actualizat: 17.12.2025, ora 19:20
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, a fost criticat dur după ce echipa sa a pierdut meciul cu Rutsiro, o formație modestă din Rwanda, scor 1-2.

Invitată să joace în campionatul din Rwanda din cauza războiului din Sudan, Al-Hilal ocupă locul 16, cu 10 puncte acumulate în 5 meciuri.

Echipa lui Reghe a intrat mai târziu în competiție, celelalte formații având deja câte 12-13 meciuri disputate.

Laurențiu Reghecampf, criticat dur în Sudan: „Varză! El e vinovat”

Yaqoub Haj Adam, un jurnalist din Sudan, a analizat înfrângerea celor de la Al-Hilal Omdurman și nu l-a menajat pe tehnicianul român.

Acesta este de părere că deciziile lui Reghecampf au fost total neinspirate și au dus la înfrângerea surprinzătoare cu cei de la Rutsiro.

„Aripa Jean Claude Girumugisha, un arogant care abia a revenit după o suspendare, e principalul vinovat. Pentru că iarăși a luat <<roșu>> și a lăsat Al-Hilal, în inferioritate numerică, pentru trei sferturi din meci!

Ca dezastrul să fie complet, antrenorul Reghecampf a făcut varză meciul! Când Al-Hilal avea nevoie să-și întărească mijlocul și defensiva, pentru a compensa omul în minus și a păstra rezultatul de egalitate de pe tabelă, Reghecampf și-a arătat, încă o dată, geniul.

Românul l-a scos pe fundașul Mazen Simbo și, în locul lui, l-a introdus pe atacantul Ali Kabbah, probabil cel mai prost jucător de la Al-Hilal!

Deci, Reghecampf a reușit să înlocuiască fix jucătorul de care Al-Hilal avea cel mai mare nevoie, când juca în inferioritate numerică!”, a scris Yaqoub Haj Adam, conform sport.ro.

Antrenorul are o mare parte din vină pentru această înfrângere cu modesta Rutsiro. Reghecampf a «citit» greșit meciul și a făcut niște schimbări aiurea. Yaqoub Haj Adam, jurnalist din Sudan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

