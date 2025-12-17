Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului

Utrecht ar urma să trimită doi scouteri la București pentru a-l urmări pe Alexandru Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului, în derby-ul cu FCSB.

FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Jucător de bază pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, cu 12 goluri marcate în 22 de meciuri disputate în acest sezon, Dobre poartă pe braț și banderola de căpitan.

FCSB - Rapid. Utrecht, pe urmele lui Alex Dobre

Doi scouteri ai formației olandeze Utrecht ar urma să vină la București pentru a-l urmări pe Alex Dobre în meciul de pe Arena Națională, scrie gsp.ro.

Olandezii ar fi dispuși să-i ofere jucătorului un salariu de aproximativ 37.500 de euro pe lună, în condițiile în care la Rapid câștigă 12.000 de euro lunar.

Clubul patronat de Dan Șucu ar dori să primească în schimbul lui Alex Dobre o sumă mai mare de 2 milioane de euro.

Utrecht se află pe locul 8 în Eredivisie, cu 23 de puncte acumulate după 16 meciuri jucate.

FCSB și Rapid se vor întâlni în ultima etapă a acestui an din Liga 1. Cu toate acestea, derby-ul dintre cele două mari rivale nu prezintă un interes ridicat pentru fani.

GOLAZO.ro a notat marți că, până în acel moment, campioana României vânduseră aproximativ 10.000 de bilete. În meciul tur, disputat în august, cu Rapid gazdă, tot pe Arena Națională, au fost prezenți aproape 27.000 de spectatori.

Victor Angelescu, despre Alex Dobre: „Este greu de ținut”

Președintele clubului Rapid a fost întrebat care ar fi suma pentru care Alex Dobre ar putea fi lăsat să plece de la echipă.

„Nu ştiu dacă e o sumă la Dobre. E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică.

Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare.

Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat Victor Angelescu pentru orangesport.ro.

Alex Dobre a fost transferat de Rapid în 2024 din postura de jucător liber de contract. Atacantul s-a impus rapid în Giulești și a marcat 20 de goluri în 54 de meciuri jucate pentru liderul din acest moment din Liga 1.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt

Atacantul a început fotbalul la academia Viitorul Mihai Georgescu Cluj, înainte de a pleca la Bournemouth. Dobre a fost împrumutat de mai multe ori în ligile inferioare din Anglia, la formații precum Bury, Rochdale sau Wigan.

În 2020, Alex Dobre a fost cumpărat de Dijon pentru un milion de euro. A jucat pentru formația franceză în Ligue 2 și Ligue 1, iar apoi a fost împrumutat la Famalicao, club care l-a transferat definitiv în 2023.

Un an mai târziu, atacantul român s-a despărțit de echipa portugheză și a semnat, ulterior, cu Rapid.

Cifrele lui Alex Dobre:

Dijon - 58 meciuri, 9 goluri

Rapid - 54 meciuri, 20 goluri

Famalicao - 36 meciuri, 4 goluri

Yeovil Town - 21 meciuri, 1 gol

Bury - 12 meciuri

Rochdale - 5 meciuri, 1 gol

Wigan - 1 meci

Rapid este liderul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate. Giuleștenii sunt urmați de Dinamo și FC Botoșani, care au câte 38 de puncte.

