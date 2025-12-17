Planuri surprinzătoare   Gael Monfils, despre retragerea din tenis » Vrea să devină magician

Gael Monfils (39 de ani, #68 ATP) a vorbit despre planurile pe care le are după ce își va încheia cariera în tenis, la finalul sezonului din 2026.

Sportivul francez a anunțat recent că anul viitor va fi ultimul pentru el în tenis, fiind decis să își încheie cariera după ce va împlini 40 de ani.

Ce va face Gael Monfils după retragerea din tenis

Într-un interviu acordat celor de la rtl.fr, Monfils a dezvăluit planurile pe care le are după ce va pune racheta în cui. Acesta ar dori să intre în domeniul financiar, el absolvind deja mai multe cursuri de perfecționare în domeniu.

„Mă gândesc la asta de ceva vreme. În sfârșit, sunt gata să-mi iau rămas bun de la acest sport care mi-a dat totul. Încă iubesc tenisul, dar acum e mai mult vorba de vârstă, de recuperare.

Acum am o familie, alte responsabilități. Performanțele sunt mult mai greu de înlănțuit. Acestea sunt pur și simplu lucruri naturale pentru orice sportiv. La un moment dat, există un sfârșit”, a spus Gael Monfils.

Visul lui Gael Monfils: Să devină magician

Sportivul a vorbit despre una dintre cele mai mari pasiuni ale sale, magia, și a declarat că și-ar dori să se experimenteze în acest domeniu, odată cu finalul carierei în sport.

„Este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele și mă gândesc să investesc mult timp și efort în magie”.

Monfils a vorbit și despre cel mai greu moment pe care l-a trăit după ce a decis să se retragă, cel în care a trebuit să îl anunțe pe tatăl său. Gael a avut o relație foarte apropiată cu tatăl său, Rufin, datorită carierei sale în tenis.

„Cel mai greu lucru dintre toate a fost să-i spun tatălui meu că renunț la tenis”, a mai spus Monfils.

