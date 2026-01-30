 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi

Al-Hilal Omdurman , echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe Mamelodi Sundowns (2-1) în etapa #4 din grupele Ligii Campionilor Africii.

Cele două echipe erau la egalitate în clasamentul grupei C, cu câte 5 puncte, până la acest meci, iar acum formația antrenorului român a reușit să se desprindă.

Al-Hilal Omdurman - Mamelodi 2-1 . Reghecampf, victorie cu finalista ligii

Mamelodi Sundowns a ajuns până în finala Ligii Campionilor Africii din 2025, însă a pierdut cu Pyramids FC din Egipt, scor 2-3.

Acum, s-a împiedicat de echipa lui Reghecampf, care a deschis scorul în prelungirile primei reprize, printr-un penalty transformat de atacantul Mohamed Abdelrahman.

Extrema Jean Girumugisha a mărit diferența imediat după pauză, în minutul 49, iar brazilianul Arthur Sales, intrat de pe bancă la pauză, a redus din diferență în minutul 61.

Al-Hilal Omdurman a rezistat până la final și a reușit să obțină 4 puncte din duelurile cu Mamelodi după remiza din tur, 2-2.

Al-Hilal rămâne neînvinsă în grupa C, cu 8 puncte acumulate în 4 meciuri, și e la un pas de sferturi.

Clasamentul în Grupa C din Liga Campionilor Africii

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Al-Hilal Omdurman 4 8 2 Mamelodi 4 5 3 St Eloi Lupopo 3 4 4 MC Alger 3 1

Pentru echipa lui Reghecampf urmează returul cu MC Alger, pe 6 februarie.

În campionatul intern din Sudan, Al-Hilal Omdurman ocupă primul loc, cu 35 de puncte după 15 etape.

