Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄

Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul celor de la Inter, a vorbit despre relația specială pe care o are cu antrenorul Cristi Chivu (45 de ani).

Prezent la Gran Gala del Calcio, eveniment organizat de Asociația Fotbaliștilor Italieni (AIC) pentru a premia jucătorii, antrenorii și arbitrii considerați cei mai buni în sezonul precedent al Serie A, Lautaro Martinez a vorbit despre impactul lui Cristi Chivu la Inter.

Lautaro Martinez, despre Cristi Chivu: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”

Campionul mondial a dezvăluit că are o legătură aparte cu tehnicianul român.

„Avem o relație minunată, vorbim în fiecare zi. Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea.

Ne face să înțelegem valoarea noastră și ce putem face pe teren”, a declarat Lautaro Martinez, citat de sport.sky.it.

Atacantul argentinian, care a reușit o „dublă” în victoria lui Inter cu Pisa, 2-0, a făcut și o paralelă între stilul de joc impus de Chivu față de cel al lui Simone Inzaghi:

„Chivu și Inzaghi sunt similari, amândoi vor să joace un fotbal bun. Cu Cristian, facem presing mai tare și mai sus, pentru a recupera rapid mingea”

12 goluri în 21 de meciuri a bifat Lautaro Martinez sub comanda lui Cristi Chivu

Ce a declarat Cristi Chivu, despre Lautaro Martinez: „Ne îmbrățișăm în fiecare dimineață”

La conferința de presă de la finalul partidei cu Pisa, Chivu a ținut să pună punct speculațiilor conform cărora ar exista un conflict între el și Lautaro Martinez, după ce căpitanul lui Inter a fost scos devreme în duelurile cu AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2).

Antrenorul român a avut tăria să glumească și cu jurnaliștii.

„Știm importanța jucătorilor noștri și a căpitanului nostru. Doar zvonurile îl pun la îndoială, nu noi. Știm cât de important este, cât de mult muncește și cât de mult îi pasă.

Antrenorul trebuie să facă față multor lucruri care se spun și, uneori, își pierde calmul. Când este vorba de un jucător important precum Lautaro, cred că uneori oamenii exagerează pentru că sunt în căutare de știri.

Noi știm ce face, cât de mult îi pasă și cât de important este pentru acest grup. Este ca toți ceilalți jucători care pun sufletul și inima în această echipă.

Îmbrățișarea de când a fost înlocuit? Ne îmbrățișăm în fiecare dimineață, păcat că nu este nicio cameră în jur să înregistreze asta. Vorbim și între noi, și asta este o știre, vă spun eu”, a declarat Chivu pentru sursa citată anterior.

Rezumat VIDEO. Pisa - Inter 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport