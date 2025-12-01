Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄 +12 foto
Cristi Chivu și Lautaro Martinez/ Foto: IMAGO
Campionate

Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 23:12
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 23:12
  • Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul celor de la Inter, a vorbit despre relația specială pe care o are cu antrenorul Cristi Chivu (45 de ani).

Prezent la Gran Gala del Calcio, eveniment organizat de Asociația Fotbaliștilor Italieni (AIC) pentru a premia jucătorii, antrenorii și arbitrii considerați cei mai buni în sezonul precedent al Serie A, Lautaro Martinez a vorbit despre impactul lui Cristi Chivu la Inter.

Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește și
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata

Lautaro Martinez, despre Cristi Chivu: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”

Campionul mondial a dezvăluit că are o legătură aparte cu tehnicianul român.

„Avem o relație minunată, vorbim în fiecare zi. Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea.

Ne face să înțelegem valoarea noastră și ce putem face pe teren”, a declarat Lautaro Martinez, citat de sport.sky.it.

Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT
Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT

Galerie foto (12 imagini)

Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT Chivu si Lautaro, dupa inlocuirea argentinianului in Pisa - Inter. Captură DAZN IT
+12 Foto
labels.photo-gallery

Atacantul argentinian, care a reușit o „dublă” în victoria lui Inter cu Pisa, 2-0, a făcut și o paralelă între stilul de joc impus de Chivu față de cel al lui Simone Inzaghi:

„Chivu și Inzaghi sunt similari, amândoi vor să joace un fotbal bun. Cu Cristian, facem presing mai tare și mai sus, pentru a recupera rapid mingea”

12
goluri în 21 de meciuri a bifat Lautaro Martinez sub comanda lui Cristi Chivu

Ce a declarat Cristi Chivu, despre Lautaro Martinez: „Ne îmbrățișăm în fiecare dimineață

La conferința de presă de la finalul partidei cu Pisa, Chivu a ținut să pună punct speculațiilor conform cărora ar exista un conflict între el și Lautaro Martinez, după ce căpitanul lui Inter a fost scos devreme în duelurile cu AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2).

Antrenorul român a avut tăria să glumească și cu jurnaliștii.

„Știm importanța jucătorilor noștri și a căpitanului nostru. Doar zvonurile îl pun la îndoială, nu noi. Știm cât de important este, cât de mult muncește și cât de mult îi pasă.

Antrenorul trebuie să facă față multor lucruri care se spun și, uneori, își pierde calmul. Când este vorba de un jucător important precum Lautaro, cred că uneori oamenii exagerează pentru că sunt în căutare de știri.

Noi știm ce face, cât de mult îi pasă și cât de important este pentru acest grup. Este ca toți ceilalți jucători care pun sufletul și inima în această echipă.

Îmbrățișarea de când a fost înlocuit? Ne îmbrățișăm în fiecare dimineață, păcat că nu este nicio cameră în jur să înregistreze asta. Vorbim și între noi, și asta este o știre, vă spun eu”, a declarat Chivu pentru sursa citată anterior.

Rezumat VIDEO. Pisa - Inter 0-2

Citește și

FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
„Cel mai greu an”  David Popovici,  mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta”
Înot
20:34
„Cel mai greu an” David Popovici, mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta”
Citește mai mult
„Cel mai greu an”  David Popovici,  mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
serie a Inter Milano Cristi Chivu lautaro martinez
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
01.12
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Superliga
01.12
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Handbal
01.12
Urmează Ungaria! România pierde cu Danemarca și merge în grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Citește mai mult
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
23:12
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
22:10
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Campionate
01.12
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Citește mai mult
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Superliga
01.12
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”
Citește mai mult
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Superliga
01.12
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Citește mai mult
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Campionate
01.12
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Citește mai mult
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 9 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share