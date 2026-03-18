Cel mai tare adversar Guardiola a surprins cu răspunsul oferit după ce a fost eliminat de Real Madrid pentru a treia oară consecutiv: „Nu ei!”

Manchester City - Real Madrid 1-2. Pep Guardiola (55 de ani) a oferit o reacție neașteptată legată de adversarul care l-a eliminat din Liga Campionilor.

Întâlnirea dintre cele două cluburi a devenit deja o tradiție în Liga Campionilor, însă Guardiola nu-i consideră pe „galactici”, regii competiției, cu 15 trofee, cel mai puternic adversar întâlnit până acum.

Pep Guardiola: „Real Madrid nu a fost cel mai mare adversar al meu”

Deși cele două cluburi s-au confruntat de 13 ori în Liga Campionilor din 2020 și până în prezent, madrilenii punându-i adesea probleme, Guardiola nu-i pune pe primul loc în topul adversarilor.

„Real Madrid nu a fost cel mai mare adversar al meu. Cel mai mare adversar a fost Liverpool, cel condus de Jürgen Klopp, în ultimii ani petrecuți aici.

Ați fost în Spania, nu v-ați dat seama de amploarea acelei competiții”, i-a transmis Guardiola jurnalistului, potrivit lequipe.fr.

Guardiola a înfruntat Real Madrid de 30 de ori în întreaga carieră de antrenor, adunând 14 victorii, 6 egaluri și 10 înfrângeri, însă a fost eliminat de „Los Blancos” din Liga Campionilor în 2022, 2024, 2025 și 2026.

Guardiola, viitor incert la Manchester City

Tehnicianul spaniol va avea o întâlnire importantă cu cei din conducerea „cetățenilor” în următoarele zile, subiectul principal de discuție fiind viitorul său pe banca echipei, informează dailymail.co.uk.

Contractul lui Guardiola expiră la finalul sezonului următor, după ce prelungirea semnată la finalul anului 2024.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport