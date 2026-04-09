Opinii

alt-text Radu Naum
Publicat: 09.04.2026, ora 10:25
Actualizat: 09.04.2026, ora 10:25
  • Vorbea în franceză la conferințele de presă din Turcia sau Ucraina. Franceza înseamnă cultură, vorbind-o te ridici deasupra noroiului și intri în Lumini.

Lucescu lucea și ardea. Era mare și era subiectiv. În lumea lui era el și apoi erau ceilalți, prietenii și dușmanii. Ultima oară când am vorbit mi-a spus că nu mai vorbește niciodată cu mine, și așa a fost.

L-am criticat într-un articol și mi-a spus că l-am trădat. Poate pentru că pot vorbi franceza, poate pentru că odată am pălăvrăgit despre istorie, pasiune comună, m-a considerat dintre ai lui, cei care nu lovesc cu tastatura atunci când e greu.

Acum sunt eu subiectiv rău, dar mi s-a părut că pe măsură ce mă dojenea, mă și mângâia, într-un subtext adânc îmi transmitea „lasă că mai vedem, ăsta sunt eu, ăsta ești tu, ne-om înțelege”. N-am mai avut când.

Lucescu nu era dictator. Era creator

În aceste zile auziți toate lucrurile minunate despre Lucescu, mai nimic despre umbrele lui. E firesc, dar e incomplet. Pentru că un om mare nu poate avea decât o umbră mare.

A făcut atât de multe lucruri încât inevitabil le făcea pe unele greșit, nedreptățea, se înșela. Noi, mai mici, trecem pe sub radar cu prostiile noastre, ale lui erau vizibile și creau scandal.

Un om important din fotbal mi-a spus că pe Lucescu l-a ucis lipsa de recunoștință, dar nu există om mare pe lumea asta care să fie tămâiat la infinit dacă nu e un dictator. Lucescu nu era. Lucescu era creator. Și un om care gândea viața. Greșelile lui sunt parte din el, sunt cele care l-au construit la fel ca victoriile.

A vrut o națională care să paseze și a sfârșit, previzibil, cu una care să se baricadeze. L-a altoit verbal pe Edi Iordănescu pentru hei-rup-ul din calificările Euro și de la turneul final, dar el n-a putut duce naționala dincolo de Atlantic.

2009. Câștigător al Cupei UEFA cu Shakhtar. Foto - Imago.jpg
2009. Câștigător al Cupei UEFA cu Shakhtar. Foto - Imago.jpg

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Aceste lucruri sunt parte din Lucescu, la fel ca Euro 84, semifinalele CC cu Dinamo, Cupa UEFA cu Șahtior și sute de destine pe care le-a pus pe cerul fotbalului. Lucescu e un amalgam de galaxii și nebuloase. Dar dincolo de orice e o boltă sub care vom continua să stăm.

Lestul din suflet e mare nu numai pentru că a fost cine a fost, ci și pentru că a murit tânăr. Lucescu a murit tânăr. Mereu ți se strânge inima când moare un tânăr.

Câteodată, când își aroga merite pe care noi le credeam imaginare, mai râdeam de el prin redacții, glumeam spunând că probabil el l-a creat și pe Pele. Nu e o crimă, de oricine se râde, e o țară fals veselă, cu un umor de trecut strada desfundată.

Il est parti, le grand Monsieur

Acum, planeta întreagă vorbește despre inventatorul Lucescu. „Nicola Tesla al fotbalului”, a scris Gazzetta. „Moartea unui estet”, a titrat L’Equipe. Unul după altul, de la Pirlo și Simeone până la Ianis Hagi, „copiii” lui vorbesc despre el ca despre un părinte. Le-a dat să mănânce și le-a dat să gândească. I-a învățat să fie mai mult decât fotbaliști. Ce noroc pe ei!

Il est parti, le grand Monsieur. Dar el rămâne cu noi pentru că a lăsat câte ceva în mulți dintre noi, că e o lecție, o laudă sau o dojană. Cum au făcut și alții. Le luăm și le ocrotim aceste mici flăcări în panteonul nostru interior. Călăuzele noastre prin beznă.

echipa nationala a romaniei mircea lucescu
Știrile zilei din sport
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Nationala
09.04
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Citește mai mult
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Superliga
09.04
„Te vom iubi mereu” Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Citește mai mult
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Diverse
09.04
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Citește mai mult
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Campionatul Mondial
09.04
Kovacs merge la Mondial Brigada românească de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Citește mai mult
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
22:16
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe  ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
20:02
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
22:20
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs! Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs!  Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Top stiri
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Diverse
09.04
„Era împăcat cu sine” Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”
Citește mai mult
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Diverse
09.04
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Citește mai mult
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Diverse
09.04
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Citește mai mult
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
B365
08.04
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share