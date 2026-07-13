Mijlocașul Leandro Paredes (32 de ani) și selecționerul argentinian Lionel Scaloni (48 de ani) au fost protagoniștii unui moment care s-a viralizat pe internet, în sferturile CM 2026.

În timpul meciului cu Elveția, scor 3-1 după prelungiri, cei doi au fost surprinși în timp ce purtau un dialog tactic.

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Argentina a obținut calificarea în semifinalele turneului final după ce a învins-o cu greu pe Elveția.

Meciul a fost decis în prelungiri, atunci când Julian Alvarez și Lautaro Martinez au punctat în minutele 112 și 120+1.

VIDEO. Dialogul dintre Paredes și Scaloni s-a viralizat pe internet

În timpul unei pauze, Leandro Paredes și Lionel Scaloni au fost surprinși în timp ce purtau o discuție tactică despre strategia Elveției și poziționarea lui Embolo.

Mai mulți jucători ai Argentinei se aflau în apropiere, dar cei doi erau foarte concentrați asupra dialogului. Mijlocașul a fost foarte implicat, fiind surprins în timp ce gesticula și îi oferea explicații antrenorului.

Scaloni l-a ascultat cu atenție pe Paredes de-a lungul conversației și a luat măsuri în privința celor semnalate de elevul său.

Dar ce au discutat, mai exact, cei doi argentinieni? Dialogul, conform ole.com.ar, mai jos:

Lionel Scaloni: „Dar el nu este jucătorul pe care trebuie să-l marchezi...”

Leandro Paredes: „Exact de asta spun. Pentru că unul dintre atacanții lor vine chiar lângă mine. Înțelegi ce vreau să spun? Fundașul central îl întâmpină, iar eu mă deplasez aici, în partea dreaptă. Mijlocul terenului este responsabilitatea mea”.

LS: „Da, da…”

LP: „Dar când mă deschid spre dreapta, nu mai am control asupra jocului, atunci când echipa construiește fazele”

LS: „Dar când mingea este la tine, de ce nu lași atacantul să fie preluat de fundașul central?”

LP: „Pentru că el nu vine în zona mea. Se duce în cealaltă parte. Exact cum a făcut atacantul puțin mai devreme. Este un vârf clasic, stă între cei doi fundași centrali”

LS: „Vrei să-l atragem puțin mai mult în partea asta?”

LP: „Nu, nu. Vreau ca un fundaș central să-l preia”

LS: „Bine, bine. Atunci ce ai nevoie mai exact? Alt fundaș central?”

LP: „Un fundaș central care să se ocupe exclusiv de el”

LS: „Am înțeles. Atunci îl băgăm pe Ota (n.r. Nicolas Otamendi) și problema e rezolvată”

Defensive midfielder Leandro Paredes giving Argentina coach Lionel Scaloni some tactical lessons. This is why defensive midfielders (or deep lying midfielders in general) tend to turn out as good coaches. They see. pic.twitter.com/S2sp9qXxj9 — Fisayo Dairo (@FisayoDairo) July 12, 2026

Leandro Paredes este unul dintre cei mai importanți jucători ai Argentinei la acest Campionat Mondial.

Căpitanul de la Boca Juniors a jucat în 5 din cele 6 partide disputate până acum la turneul final, iar în două dintre acestea a fost integralist.

82 de selecții a adunat Leandro Paredes la naționala Argentinei. A marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

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