„Nu mai am control” VIDEO. Dialogul dintre Paredes și Scaloni din meciul cu Elveția s-a viralizat. Ce au discutat cei doi chiar în timpul meciului +13 foto
Foto: captură X/@FisayoDairo
Campionatul Mondial

„Nu mai am control” VIDEO. Dialogul dintre Paredes și Scaloni din meciul cu Elveția s-a viralizat. Ce au discutat cei doi chiar în timpul meciului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 19:28
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 19:29
  • Mijlocașul Leandro Paredes (32 de ani) și selecționerul argentinian Lionel Scaloni (48 de ani) au fost protagoniștii unui moment care s-a viralizat pe internet, în sferturile CM 2026.
  • În timpul meciului cu Elveția, scor 3-1 după prelungiri, cei doi au fost surprinși în timp ce purtau un dialog tactic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentina a obținut calificarea în semifinalele turneului final după ce a învins-o cu greu pe Elveția.

Meciul a fost decis în prelungiri, atunci când Julian Alvarez și Lautaro Martinez au punctat în minutele 112 și 120+1.

Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește și
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027

VIDEO. Dialogul dintre Paredes și Scaloni s-a viralizat pe internet

În timpul unei pauze, Leandro Paredes și Lionel Scaloni au fost surprinși în timp ce purtau o discuție tactică despre strategia Elveției și poziționarea lui Embolo.

Mai mulți jucători ai Argentinei se aflau în apropiere, dar cei doi erau foarte concentrați asupra dialogului. Mijlocașul a fost foarte implicat, fiind surprins în timp ce gesticula și îi oferea explicații antrenorului.

Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo
Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo

Galerie foto (13 imagini)

Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo Dialogul viral dintre Leandro Paredes și Lionel Scaloni. Foto: captură X/@FisayoDairo
+13 Foto
labels.photo-gallery

Scaloni l-a ascultat cu atenție pe Paredes de-a lungul conversației și a luat măsuri în privința celor semnalate de elevul său.

Dar ce au discutat, mai exact, cei doi argentinieni? Dialogul, conform ole.com.ar, mai jos:

Lionel Scaloni: „Dar el nu este jucătorul pe care trebuie să-l marchezi...”

Leandro Paredes: „Exact de asta spun. Pentru că unul dintre atacanții lor vine chiar lângă mine. Înțelegi ce vreau să spun? Fundașul central îl întâmpină, iar eu mă deplasez aici, în partea dreaptă. Mijlocul terenului este responsabilitatea mea”.

LS: „Da, da…”

LP: „Dar când mă deschid spre dreapta, nu mai am control asupra jocului, atunci când echipa construiește fazele”

LS: „Dar când mingea este la tine, de ce nu lași atacantul să fie preluat de fundașul central?”

LP: „Pentru că el nu vine în zona mea. Se duce în cealaltă parte. Exact cum a făcut atacantul puțin mai devreme. Este un vârf clasic, stă între cei doi fundași centrali”

LS: „Vrei să-l atragem puțin mai mult în partea asta?”

LP: „Nu, nu. Vreau ca un fundaș central să-l preia”

LS: „Bine, bine. Atunci ce ai nevoie mai exact? Alt fundaș central?”

LP: „Un fundaș central care să se ocupe exclusiv de el”

LS: „Am înțeles. Atunci îl băgăm pe Ota (n.r. Nicolas Otamendi) și problema e rezolvată”

Leandro Paredes este unul dintre cei mai importanți jucători ai Argentinei la acest Campionat Mondial.

Căpitanul de la Boca Juniors a jucat în 5 din cele 6 partide disputate până acum la turneul final, iar în două dintre acestea a fost integralist.

82 de selecții
a adunat Leandro Paredes la naționala Argentinei. A marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive

Programul semifinalelor CM 2026

Franța vs. Spania va avea loc marți, 14 iulie, de la 22:00 (ora României), pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

Anglia vs. Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia.

Finalele sunt programate duminică, 19 iulie. Cea mică va începe de la 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, Florida, iar partida pentru trofeu se va disputa de la 22:00, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Citește și

Continuă Ronaldo la națională?  Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă”
Campionate
19:09
Continuă Ronaldo la națională? Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă”
Citește mai mult
Continuă Ronaldo la națională?  Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă”
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Superliga
18:24
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
argentina cm 2026 lionel scaloni leandro paredes
Știrile zilei din sport
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Superliga
13.07
„90% vine la FCSB” Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Citește mai mult
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Superliga
13.07
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Citește mai mult
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Liga Campionilor
13.07
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Citește mai mult
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Superliga
13.07
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Citește mai mult
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:22
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
09:00
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
09:58
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Top stiri
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Superliga
13.07
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an se despart de club
Citește mai mult
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Superliga
13.07
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
Handbal
13.07
România U20, eșec usturător „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului » Șanse minime de calificare
Citește mai mult
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
B365
12.07
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
Citește mai mult
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 8 rapid 6 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share