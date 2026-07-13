Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și deținătorii drepturilor TV au decis să introducă modificări privind desfășurarea partidelor din Liga 1, în noul sezon.

Aceste noi reguli au scopul de a aduce un plus de spectacol partidelor din campionat și de a-i aduce pe spectatori mai aproape de dinamica Superligii.

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Sezonul 2026/2027 va debuta vineri, 17 iulie, cu meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, de la ora 18:30.

Noua stagiune vine cu schimbări importante nu doar pe teren, ci și în relația dintre cluburi și deținătorii drepturilor TV.

Vor avea loc interviuri cu jucătorii, când ajung la stadion

Cele două echipe vor fi obligate, la solicitarea deținătorilor drepturilor TV, Digi Sport și Prima Sport, să pună la dispoziție unul sau doi jucători pentru a oferi câteva reacții înainte de începerea partidei, conform gsp.ro.

Acestea vor avea loc imediat după ce echipele ajung la stadion și vor dura maximum două minute. Interviurile cu jucătorii se vor adăuga celor cu antrenorii, care aveau loc și până acum.

O altă modificare implementată de LPF, care a fost votată de cele 16 cluburi din Liga 1 la Adunarea Generală, se referă la căpitanii echipelor.

Înainte de începerea meciurilor, pe tunelul de ieșire spre teren, cei doi căpitani vor oferi câte o scurtă declarație despre partida respectivă.

Aceste intervenții vor fi realizate de reporterii deținătorilor drepturilor TV, iar detaliile concrete vor fi stabilite ulterior.

Vor fi reacții și după schimbarea jucătorilor

Fotbaliștii nu vor acorda declarații doar înainte și după încheierea meciurilor, ci și în timpul acestora.

Astfel, în momentul când se efectuează schimbări, jucătorul înlocuit trebuie să ofere câteva reacții despre joc, evoluția lui sau desfășurarea partidei. Aceste interviuri vor dura maximum un minut.

Totuși, declarații vor avea loc doar în anumite contexte: atunci când jucătorul nu este accidentat sau nu părăsește terenul în urma unui scandal.

O altă modificare importantă îi privește pe ofițerii de presă ai cluburilor, care au refuzat în nenumărate rânduri să pună la dispoziția deținătorilor drepturilor TV anumiți jucători pentru interviurile de la finalul meciurilor.

Atunci când existau astfel de refuzuri, cluburile erau amendate. Începând cu noul sezon al Ligii 1, lucrurile vor sta diferit.

Câte doi jucători de la fiecare echipă, fotbalistul care este desemnat omul meciului și cei doi antrenori vor avea obligația de a participa la flash-interviurilor de la finalul fiecărei partide, informează sursa citată.

Modificări privind și Legile Jocului pentru noul sezon

În urmă cu aproximativ o săptămână, FRF a anunțat modificările Legilor Jocului pentru sezonul 2026-2027.

Jucătorii care își acoperă gura în timp ce se adresează unui adversar, în situații tensionate, vor fi sancționați cu eliminare directă.

Jucătorul înlocuit va avea la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul, din momentul în care este afișată tabela de schimbare sau arbitrul semnalizează schimbarea. Dacă depășește limita, rezerva nu va putea intra imediat, ci doar la prima întrerupere după ce trece un minut de joc efectiv de la reluarea partidei.

O altă modificare vizează jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren. În general, aceștia vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea jocului. Despre această regulă GOLAZO.ro a scris în premieră la începutul lunii.

Schimbări apar și la VAR. Arbitrajul video va putea interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat după un al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia.

Va exista și o numărătoare inversă vizibilă de cinci secunde în cazul aruncărilor de la margine întârziate. Dacă jucătorul nu repune mingea în joc în acest interval, posesia va fi acordată echipei adverse.

Tot din noul sezon, fotbalul românesc va beneficia de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda

ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

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