Continuă Ronaldo la națională?  Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă” +6 foto
Foto: Imago și Facebook/Portugalia. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Continuă Ronaldo la națională? Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 19:09
  • Jorge Jesus (71 de ani), noul selecționer al Portugaliei, a lămurit unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimul timp: viitorul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) la națională.
  • Cei doi au colaborat în sezonul trecut la Al-Nassr, acolo unde au cucerit titlul în Arabia Saudită.
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Portugalia a fost eliminată în optimile Campionatului Mondial 2026, după ce a pierdut meciul cu Spania, 0-1.

Acest eșec a dus la despărțirea de tehnicianul Roberto Martinez, iar Cristiano Ronaldo a lăsat de înțeles că vrea să se retragă de la națională.

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Jorge Jesus, despre Ronaldo: „Îl voi selecționa în anumite limite”

Jorge Jesus va fi selecționerul Portugaliei pentru următorii patru ani și îi va conduce pe lusitani spre Campionatul Mondial din 2030.

Antrenorul consideră că Ronaldo poate avea în continuare un rol important la națională, în ciuda vârstei sale.

Atât timp cât joacă și este într-o formă care îi permite să fie convocat, îl voi selecționa, în anumite limite și în condițiile pe care le consider cele mai bune pentru echipa națională”, a declarat antrenorul portughez, conform goal.com.

233 de selecții
a bifat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei. A înscris 146 de goluri și a oferit 46 de pase decisive

Jorge Jesus a evidențiat și cât de importantă este prezența lui Ronaldo în vestiarul Portugaliei, pe care l-a descris ca fiind un „simbol al fotbalului portughez”.

Încă nu am vorbit cu el. Cristiano nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională. Nici pentru națională, nici pentru mine. Mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu el în ultimul an. Este foarte ușor să colaborezi cu el. Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei

Ajuns la 41 de ani, CR7 s-ar pregăti să părăsească echipa Portugaliei.

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie. Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”, a spus Ronaldo după eliminarea de la CM 2026.

FOTO. Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea de la Mondial

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball

Galerie foto (6 imagini)

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
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Sub comanda lui Jorge Jesus la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a jucat 37 de meciuri, în care a reușit să înscrie 30 de goluri și să livreze 5 pase decisive.

Ronaldo la Campionatul Mondial

  • 6 turnee finale (2006-2026)
  • 27 de meciuri
  • 11 goluri
  • Două pase decisive
  • 4 cartonașe galbene
  • 2.205 minute

Top 5 selecții all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 233
  2. Lionel Messi (Argentina) - 204
  3. Luka Modric (Croația) - 202
  4. Bader Al-Mutawa (Kuweit) - 202
  5. Soh Chin Ann (Malaysia) - 195

Top 5 golgheteri all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146
  2. Lionel Messi (Argentina) - 125
  3. Ali Daei (Iran) - 108
  4. Sunil Chhetri (India) - 95
  5. Romelu Lukaku (Belgia) - 93
Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago
Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
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