Continuă Ronaldo la națională? Noul selecționer al Portugaliei a lămurit situația lui Cristiano: „Nu va fi o problemă”

Jorge Jesus (71 de ani), noul selecționer al Portugaliei, a lămurit unul dintre cele mai discutate subiecte din ultimul timp: viitorul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) la națională.

Cei doi au colaborat în sezonul trecut la Al-Nassr, acolo unde au cucerit titlul în Arabia Saudită.

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Portugalia a fost eliminată în optimile Campionatului Mondial 2026, după ce a pierdut meciul cu Spania, 0-1.

Acest eșec a dus la despărțirea de tehnicianul Roberto Martinez, iar Cristiano Ronaldo a lăsat de înțeles că vrea să se retragă de la națională.

Jorge Jesus, despre Ronaldo: „Îl voi selecționa în anumite limite”

Jorge Jesus va fi selecționerul Portugaliei pentru următorii patru ani și îi va conduce pe lusitani spre Campionatul Mondial din 2030.

Antrenorul consideră că Ronaldo poate avea în continuare un rol important la națională, în ciuda vârstei sale.

„Atât timp cât joacă și este într-o formă care îi permite să fie convocat, îl voi selecționa, în anumite limite și în condițiile pe care le consider cele mai bune pentru echipa națională”, a declarat antrenorul portughez, conform goal.com.

233 de selecții a bifat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei. A înscris 146 de goluri și a oferit 46 de pase decisive

Jorge Jesus a evidențiat și cât de importantă este prezența lui Ronaldo în vestiarul Portugaliei, pe care l-a descris ca fiind un „simbol al fotbalului portughez”.

Încă nu am vorbit cu el. Cristiano nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională. Nici pentru națională, nici pentru mine. Mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu el în ultimul an. Este foarte ușor să colaborezi cu el. Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei

Ajuns la 41 de ani, CR7 s-ar pregăti să părăsească echipa Portugaliei.

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie. Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”, a spus Ronaldo după eliminarea de la CM 2026.

FOTO. Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea de la Mondial

Sub comanda lui Jorge Jesus la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a jucat 37 de meciuri, în care a reușit să înscrie 30 de goluri și să livreze 5 pase decisive.

Ronaldo la Campionatul Mondial

6 turnee finale (2006-2026)

27 de meciuri

11 goluri

Două pase decisive

4 cartonașe galbene

2.205 minute

Top 5 selecții all-time la națională

Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 233 Lionel Messi (Argentina) - 204 Luka Modric (Croația) - 202 Bader Al-Mutawa (Kuweit) - 202 Soh Chin Ann (Malaysia) - 195

Top 5 golgheteri all-time la națională

Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146 Lionel Messi (Argentina) - 125 Ali Daei (Iran) - 108 Sunil Chhetri (India) - 95 Romelu Lukaku (Belgia) - 93

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