„Dezastru" Leo Grozavu prevede un viitor sumbru pentru fotbalul românesc: „Să faci fotbal în România e pierdere de timp"
Publicat: 09.04.2026, ora 19:35
  • Leo Grozavu (58 de ani), fostul antrenor de la FC Botoșani, a vorbit despre situația actuală a fotbalului românesc, dar și despre ce va urma.

Tehnicianul a fost prezent la înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, fiind dezamăgit de jocul prestat de echipa națională.

Leo Grozavu, despre fotbalul românesc: „E dezastru”

Grozavu consideră că fotbalul românesc se află într-un punct citic:

„E dezastru, o să vedeţi. Ne batem noi pe aici, suntem cocoşi la noi în campionat, suntem foarte înverşunaţi, dar când ieşim pe afară ne luăm de cap, o să ne bată echipe din Lituania, Armenia, care ne-a şi bătut deja, vin Insulele Feroe, o să vedeţi, Malta.

Cu astea ne vom lupta de la egal la egal. La juniori e dezastru şi aici trebuie un moment zero! Plecat de la zero! Şters tot şi făcut cu cap, cu pregătire, cu ştiinţă, cu antrenori pregătiţi.

Noi avem vreo 20 de milioane de academii, de aşa-numite şcoli de fotbal prin toate oraşele României, dar nu contează că antrenorul e frizer.

Le ia banii părinţilor, iar părinţii îl admiră cum pune copetele pe teren şi nu are nici o treabă, iar părintele îşi vede copilul pe la Bayern Munchen.

Oricine poate merge la fotbal, sunt puţini buni, dar toţi se cred talentaţi şi sunt încurajaţi în eşec”, a declarat Leo Grozavu, conform primasport.ro.

„E lipsă de educație la toate nivelurile”

Grozavu și-a continuat discursul despre regresul fotbalului românesc și a adus în discuție condițiile de pregătire pe care le au jucătorii din România:

„E lipsă de educaţie la toate nivelurile. De pregătire. Suntem nişte săraci cu pretenţii. Nu avem infrastructură, infrastructură sportivă, baze de pregătire. Când vine noiembrie, e dezastru.

Ai echipa şi te rogi la Dumnezeu să-ţi dea o iarnă blândă să poţi să te antrenezi. Ce să spunem de juniori? Sunt vreo trei cluburi din 16 din Superliga care îşi plătesc antrenorii de la copii şi juniori decent, cum ar trebui să fie toţi. Trei echipe.

Şi-atunci ce să creşti, cu cine şi cum? Adu oameni pregătiţi, plăteşte-i cum trebuie şi acei copii vor creşte cu totul altfel.

„În România să faci fotbal e pierdere de timp”

Leo Grozavu a vorbit și despre diferențele dintre jucătorii crescuți în România și cei care și-au petrecut junioratul în vest.

„Pai uitaţi-vă la cei de-acum care scot capul în fotbalul românesc. Copiii crescuţi în Italia, în Spania, în Germania. Cum arată ei, ce capacitate au, ce fel de fotbalişti sunt. L-aţi văzut pe Coubiş, îl vedeţi pe Duţu, este Biliboc şi sunt şi alţii.

Uitaţi-vă ce diferenţă este între ei şi jucători de vârsta lor din România. Şi cum acumulează şi înţeleg ei fotbalul. E diferenţă uriaşă! Salvarea naţionalei mari doar aşa poate veni, în următorii ani, dacă nu resetăm întreg sistemul din fotbalul românesc. De la zero tot!

Şi mie mi-ar fi plăcut că fiu-meu să joace, să fie fotbalist sau nepotu-meu, dar în România, vă spun, e pierdere de timp, nu ai unde, trebuie să pleci în străinătate.

Şi sunt multe cazuri. Pai eşti familie dintr-un oraş mai mic din România, iar copilul e talentat la fotbal şi poate face performanţă.. trebuie să îl duci într-un oraş mai mare, nu? Te muţi cu totul, dar nu se schimbă nimic, decât taxele, care sunt mai mari”, a conchis Leo Grozavu.

Echipa naţională a fost o mare decepţie la meciul cu Turcia pentru mine..nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de pe stadion a fost ceva de neprivit. Atâta lipsă de curaj, de implicare, de atitudine..şi vorbeau toţi, erau declaraţii că mergem, că învingem, că e nu ştiu ce meci al unei generaţii. Nu sunt implicat, dar dacă aş lua o statistică cu parametrii fizici... Sunt mai buni, dar când am câştigat mingea nu am încercat nimic. Când era la ei, măcar să mă duc în presing, să mă iau să mă lupt cu unul, cu altul, să încerc să fac ceva. Noi zero, zero, zero. Leo Grozavu, despre meciul cu Turcia

