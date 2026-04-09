„Un inovator” Simone Inzaghi, despre Mircea Lucescu: „Este o mare pierdere” + Ce a spus despre Răzvan

Simone Inzaghi (50 de ani), fostul antrenor de la Inter și actual antrenor la Al-Hilal, a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Simone Inzaghi, despre Mircea Lucescu: „Un mare antrenor și un om extraordinar”

Fostul antrenor de la Lazio și Inter a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu și a spus câteva cuvinte și despre fiul acestuia, Răzvan.

„O persoană extraordinară. Eu am vorbit cu el imediat ce am ajuns la Inter, când am organizat acel amical cu Dinamo Kiev și îmi amintesc foarte bine, era un antrenor extraordinar, un inovator.

Toți cei care l-au avut ca antrenor vorbesc numai de bine despre el, mă gândesc la Mkhitaryan și la mulți alții care l-au avut și l-au apreciat atât ca antrenor. Mai ales, era un om deosebit. Este o mare pierdere.

Apoi, aici, la Al-Hilal a lucrat fiul său, care pe lângă faptul că este un antrenor excelent, este și o persoană deosebită, la fel ca tatăl său. Așadar, a plecat dintre noi un mare antrenor și un om extraordinar” , a declarat Simone Inzaghi, conform gsp.ro.

Inter, echipa pe care Inzaghi a antrenat-o între 2021 și 2025, a fost pregătită și de Mircea Lucescu, în perioada ianuarie-martie 1999.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

