Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!

„Centralul” Istvan Kovacs (41 de ani) și asistenții Mihai Marica (38) și Ferencz Tunyogi (40 de ani) au fost numiți oficial pe lista arbitrilor de la Mondialul american, care se va disputa vara aceasta

FIFA l-a anunțat pe român pe lista celor mai importanți arbitri ai momentului, care vor oficia la partidele ce se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie.

Citește și Doliu pentru Il Luce Vlad Dragomir a purtat o banderolă specială la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu Citește mai mult Doliu pentru Il Luce Vlad Dragomir a purtat o banderolă specială la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Primul Mondial real al lui Kovacs. Și primul arbitru român la CM după 40 de ani

Istvan Kovacs a mai fost o dată selectat, în 2022, a primit o mulțime de delegări, dar niciodată la centru!

Pentru România, ar fi primul arbitru la Mondial după 40 de ani. Iată numele prezente în istoria competiției:

Costel Rădulescu (Uruguay 1930).

Andrei Rădulescu (Mexic 1970).

Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982) .

. Ioan Igna (Mexic 1986).

„Convocarea” lui Kovacs vine la o zi după ce a arbitrat meciul Barcelona - Atletico Madrid 0-2, în sferturile Ligii Campionilor.

Românul a fost pus la zid după o fază controversată a partidei: în minutul 43, când Istvan Kovacs l-a eliminat pe Cubarsi pentru un fault din poziția de ultim apărător.

Inițial, „centralul” din Carei îi arătase doar „galben” stoperului Barcelonei, însă, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR, și-a schimbat decizia.

Însă momentul care a provocat cele mai puternice reacții a venit în repriza secundă, în minutul 53.

Barcelona a solicitat lovitură de pedeapsă după ce, la o repunere de la poartă, mingea a fost pusă în joc de portar, iar apoi fundașul Marc Pubill a atins-o cu mâna.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar VAR nu a recomandat o revizuire la marginea terenului.

Spaniolii au reacționat: „Este chiar scandalos! Este una dintre cele mai grave greșeli din ultimul timp”

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez l-a criticat pe Kovacs pentru faza din repriza a doua, pe care a catalogat-o drept o eroare majoră de arbitraj.

„Este o eroare tehnică uriașă. Este penalty clar. Și apoi se mai vorbește despre arbitrii spanioli… asta chiar este scandalos.

Vorbim despre o greșeală tehnică extrem de mare, una dintre cele mai grave văzute în ultimul timp. VAR-ul trebuia să intervină și să-l cheme pe arbitru să revadă faza”, a declarat fostul arbitru, conform as.com.

Lista completă a arbitrilor de la Mondial:

„Centrali”:

Abdulrahman Al Jassim (QAT)

Khalid Al Turais (KSA)

Yusuke Araki (JPN)

Omar Abdulkadir Artan (SOM)

Pierre Atcho (GAB)

Ivan Barton (SLV)

Dahane Beida (MTN)

Juan Gabriel Benitez (PAR)

Juan Calderon (CRC)

Raphael Claus (BRA)

Ismail Elfath (USA)

Espen Eskas (NOR)

Alireza Faghani (AUS)

Yael Falcon Perez (ARG)

Drew Fischer (CAN)

Cristian Garay (CHI)

Katia Garcia (MEX)

Mustapha Ghorbal (ALG)

Alejandro Hernandez (ESP)

Dario Herrera (ARG)

Jalal Jayed (MAR)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

Istvan Kovacs (ROU)

Francois Letexier (FRA)

Ma Ning (CHN)

Adham Makhadmeh (JOR)

Danny Makkelie (NED)

Szymon Marciniak (POL)

Maurizio Mariani (ITA)

Hector Said Martinez (HON)

Amin Mohamed (EGY)

Oshane Nation (JAM)

Glenn Nyberg (SWE)

Michael Oliver (ENG)

Omar Al Ali (UAE)

Kevin Ortega (PER)

Tori Penso (USA)

Joao Pinheiro (POR)

Ramon Abatti (BRA)

Cesar Ramos (MEX)

Andres Rojas (COL)

Sandro Schaerer (SUI)

Ilgiz Tantashev (UZB)

Anthony Taylor (ENG)

Gustavo Tejera (URU)

Facundo Tello (ARG)

Abongile Tom (RSA)

Clement Turpin (FRA)

Jesus Valenzuela (VEN)

Slavko Vincic (SVN)

Wilton Sampaio (BRA)

Felix Zwayer (GER)

Asistenți:

Amos Abeigne (GAB)

Mahmoud Abouelregal (EGY)

Mostafa Akarkad (MAR)

Mohammed Al Abakry (KSA)

Mohamed Al Hammadi (UAE)

Mohammad Al Kalaf (JOR)

Saoud Al Maqaleh (QAT)

Taleb Al Marri (QAT)

Ahmad Al Roalle (JOR)

Lyes Arfa (CAN)

Kyle Atkins (USA)

Carlos Barreiro (URU)

Micheal Barwegen (CAN)

Isaak Bashevkin (NOR)

Mahbod Beigi (SWE)

Juan Pablo Belatti (ARG)

Gary Beswick (ENG)

Daniele Bindoni (ITA)

Marco Bisguerra (MEX)

Zakaria Brinsi (MAR)

Bruno Boschilia (BRA)

Bruno Pires (BRA)

Stuart Burt (ENG)

Eduardo Cardozo (PAR)

Gabriel Chade (ARG)

Nicolas Danos (FRA)

Danilo Manis (BRA)

Stephane De Almeida (SUI)

Jan De Vries (NED)

Maximiliano Del Yesso (ARG)

Christian Dietz (GER)

Boris Ditsoga (GAB)

Jan Erik Engan (NOR)

Rodrigo Figueiredo (BRA)

Timur Gaynullin (UZB)

Mokrane Gourari (ALG)

Alexander Guzman (COL)

Ahmed Hossam Taha (EGY)

Jerson Santos (ANG)

Bruno Jesus (POR)

Robert Kempter (GER)

Tomaz Klancnik (SVN)

Andraz Kovacic (SVN)

Adam Kupsiak (POL)

George Lakrindis (AUS)

James Lindsay (AUS)

Tomasz Listkiewicz (POL)

Walter Lopez (HON)

Luciano Maia (POR)

James Mainwaring (ENG)

Mihai Marica (ROU)

Brooke Mayo (USA)

Jun Mihara (JPN)

Juan Carlos Mora (CRC)

David Moran (SLV)

Tulio Moreno (VEN)

Alberto Morin (MEX)

Cyril Mugnier (FRA)

Jose Enrique Naranjo Perez (ESP)

Cristian Navarro (ARG)

Kathryn Nesbitt (USA)

Elvis Noupue (CMR)

Adam Nunn (ENG)

Michael Orue (PER)

Benjamin Pages (FRA)

Corey Parker (USA)

Antonio Pupiro (NCA)

Rafael Alves (BRA)

Mehdi Rahmouni (FRA)

Christian Ramirez (HON)

Sandra Ramirez (MEX)

Jose Retamal (CHI)

Miguel Rocha (CHI)

Facundo Rodriguez (ARG)

Milciades Saldivar (PAR)

Diego Sanchez (ESP)

Zakhele Siwela (RSA)

Andreas Soderkvist (SWE)

Hessel Steegstra (NED)

Nicolas Taran (URU)

Alberto Tegoni (ITA)

Isaac Trevis (NZL)

Andrey Tsapenko (UZB)

Ferencz Tunyogi (ROU)

Jorge Urrego (VEN)

Caleb Wales (TRI)

Abbes Akram Zerhouni (ALG)

Fei Zhou (CHN)

Arbitri VAR:

Khamis Al-Marri (QAT)

Abdullah Alshehri (KSA)

Mahmoud Ashour (EGY)

Ivan Bebek (CRO)

Jerome Brisard (FRA)

Bastian Dankert (GER)

Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Marco Di Bello (ITA)

Joe Dickerson (USA)

Rob Dieperink (NED)

Hamza El Fariq (MAR)

Shaun Evans (AUS)

Ming Fu (CHN)

Nicolas Gallo (COL)

Antonio Garcia (URU)

Jarred Gillett (ENG)

Leodan Gonzalez (URU)

Tatiana Guzman (NCA)

Dennis Higler (NED)

Tomasz Kwiatkowski (POL)

Juan Lara (CHI)

Hernan Mastrangelo (ARG)

Erick Miranda (MEX)

Mohammed Obaid Khadim (UAE)

Guillermo Pacheco (MEX)

Fedayi San (SUI)

Juan Soto (VEN)

Rodolpho Toski (BRA)

Bram Van Driessche (BEL)

Armando Villarreal (USA)

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

