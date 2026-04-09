„Să fiți mândri că e român" VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită"
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 19:18
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 19:32
  • Rinat Ahmetov (59 de ani), finanțatorul lui Șahtior Donețk, a ajuns la Arena Națională, la priveghiul lui Mircea Lucescu, fostul mare antrenor al României.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Rinat Ahmetov: „Să fiți mândri că Lucescu e român”

Ajuns pe Arena Națională pentru a-și lua adio de la fostul său colaborator, miliardarul ucrainean a vorbit minute în șir cu jurnaliștii prezenți:

„Sunt astăzi aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. - actuala Europa League).

Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate.

Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a declarat Rinat Ahmetov.

Întrebat de ziariști care a fost cea mai frumoasă amintire pe care a avut-o alături de „Il Luce”, Ahmetov a declarat:

„Nu pot să povestesc asta nici într-o oră. Noi am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învățat să beau vin, până să-l cunosc nici nu mă atingeam de vin. După meciuri beam vin alb și discutam.

Mi-a zis atunci: «Dacă ai emoții în timpul meciului și nu bei vin, o sa mori în timpul meciului». Eu l-am învățat pe el să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici lui, dar noi oricum încercam. Acum, când m-am întâlnit cu doamna Neli, ne-am amintit de acele momente”.

Ahmetov, mesaj de susținere pentru familia lui Mircea Lucescu: „Sufletul și inima mea sunt alături de ei”

„Sufletul și inima mea sunt alături de familia Lucescu. Suntem foarte apropiați, cu mister și doamna Neli am petrecut foarte mult timp la discuții. Este o doamnă modestă, elegantă și foarte frumoasă.

Toți oamenii care au cunoscut-o își amintesc foarte bine și cu mult respect de dumneaei. Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal.

Are cu un trofeu mai mult decât Mircea la aceeași vârstă, deci înseamnă că este foarte bun. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai puternică decât Rapid atunci”, a mai spus Akhmetov.

Cred că Răzvan a luat cele mai bune calități de la Mircea. Are gene foarte bune, cu siguranță. Având calitățile pe care le-am enumerat mai devreme, sunt sigur că va ajunge în top. Rinat Akhmetov

Ahmetov, despre problemele de sănătate ale lui Il Luce: „Toată noaptea am umblat în jurul spitalului”

Patronul lui Șahtior și-a adus aminte și de cumpenele prin care a trecut alături de Mircea Lucescu:

„Acum 17 ani s-a întâmplat la Donețk, a făcut infarct. Am adus chirurgii de la Kiev, iar imediat, noaptea, a avut o intervenție chirurgicală.

Să fiu sincer, toată noaptea am umblat în jurul spitaluului de emoții și stres, iar când și-a revenit am mers la patul lui. A fost un moment memorabil.

Dacă vă mai amintiți, eu am venit aici și după accidentul cu tramvaiul (n.r. - În 2012, când Mircea Lucescu a lovit cu mașina un tramvai aflat pe bulevardul Vasile Milea din București) și m-ați întrebat dacă voi pune alt antrenor.

Am spus nu. Eu venisem să-l ajut pe Mircea să se însănătoșească. După aceea am avut vitorii frumoase împreună”, și-a încheiat Akhmetov discursul.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
Un bărbat în picioare

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

„Era împăcat cu sine" Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat..."  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
