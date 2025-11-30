Umbra lui Messi peste Barcelona Ce făceau toți directorii catalani: „M-am culcat sperând că va spune da”. Totul depindea de el

Leo Messi, care tocmai a devenit cel mai bun pasator din istorie, controla tot ce mișca în perioada când juca pentru Barcelona.

Un fost coechipier a dezvăluit ce s-a întâmplat înaintea transferului său pe „Camp Nou”.

La 38 de ani și jumătate, Leo Messi se menține în formă și continuă să influențeze meciuri.

Argentinianul nu a mai înscris sâmbătă, dar tot a oferit o pasă decisivă la victoria lui Inter Miami, care s-a calificat în finala Cupei MLS după 5-1 în semifinala cu New York City FC.

Și acest assist îl transformă în jucătorul care și-a ajutat cel mai mult coechipierii în istoria fotbalului, la club și echipa națională.

405 assisturi a oferit Leo Messi de-a lungul carierei (1.136 de meciuri), unul peste maghiarul Ferenc Puskas, legenda lui Real Madrid în anii ‘50-’60

Boateng, despre influența lui Messi la Barcelona

Timp de 17 ani în tricoul Barcelonei, 2004-2021, cel mai bun jucător din istoria clubului și probabil din istoria fotbalului controla tot ce avea legătură direct cu echipa. Mai ales transferurile.

Nimeni nu venea pe „Camp Nou” fără ca el să accepte noul jucător, indiferent dacă șefii clubului sau antrenorul îl voiau în Catalunya.

Boateng, în ianuarie 2019, încadrat de directorul sportiv Eric Abidal (dreapta) și de vicepreședintele Jordi Mestre Foto: Imago

Kevin-Prince Boateng, 38 de ani, fostul internațional ghanez, a evoluat foarte puțin pentru Barcelona.

A fost împrumutat în ianuarie 2019 de la Sassuolo, împrumut care a costat un milion de euro, și a plecat pe 30 iunie.

Boateng: „Semnez mâine”. Barcelona: „Nu, trebuie să vorbim mai întâi cu Leo”

El a dezvăluit cum decurgea un transfer. Cum s-a întâmplat în cazul său era valabil la fiecare mutare în mercato a Barcei.

„Barcelona avea doi directori sportivi. Unul dintre ei era Eric Abidal. El a zis: «Da, te vrem». Celălalt director a spus: «Te vrem».

Președintele (n.r. Josep Maria Bartomeu era încă liderul grupării blaugrana), la fel: «Te vrem». Antrenorul (n.r. Ernesto Valverde) a confirmat: «Te vrem». Eu, bucuros: «Grozav, semnez mâine».

Replica tuturor: «Nu, trebuie să vorbim mai întâi cu Leo»”, a declarat Boateng pentru canalul de YouTube Unscripted.

Am fost șocat: «Ce vreți să spuneți?». Mi-au zis: «Da, trebuie să discutăm cu Leo». Atâta putere avea! Așa că m-am culcat sperând că Leo va spune da Kevin-Prince Boateng, fost atacant ghanez

Boateng a fost acceptat, însă nu a rezistat prea mult în tricoul roș-albastru.

