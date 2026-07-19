Tango sau flamenco? ANALIZĂ: Trei dueluri-cheie ale finalei Mondialului dintre Spania și Argentina

Messi vs. Cucurella, Yamal vs. Montiel sau Medina, sunt câteva dintre „perechile” care vor decide partida din această seară.

Spania intră în finală ca favorită, dar Argentina e obișnuită cu meciurile în care a trebuit să revină.

Finala Campionatului Mondial 2026 va putea fi urmărită, de la ora 22.00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și pe AntenaPlay.

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A venit și ziua finalei Spania – Argentina, flamenco versus tango, meci care va opune două școli de fotbal diferite, dar care au și puncte comune. Nu degeaba am amintit dansurile tradiționale ale celor două țări, pentru că și fotbalul practicat de ele pare că a împrumutat ceva din aceste forme de artă.

Spania ne propune o fluiditate întâlnită la dansatorii de flamenco, schimbări de ritm ce amintesc de cele ale lui Yamal. Chiar și fustele roșii, largi, ale dansatoarelor iberice seamănă cu muleta folosită de toreadori pentru a masca, și păcăli taurul, mișcările pe care le vor face.

Tango-ul argentinian are ca structură fundamentală îmbrățișarea celor doi dansatori. Unitatea aceasta e atât de clar vizibilă în jocul trupei lui Sacaloni. Capacitatea fiecăruia dintre jucători de a se sacrifica pentru colegii săi, iar, împreună, toți pentru Messi, e deja legendară.

Altă caracteristică e mersul. Pașii sunt discreți, silențioși aproape, cu piciorul care alunecă pe podea, permițând dansatorilor să se deplaseze fără efort prin încăperi aglomerate. Sună asemănător cu jocul lui Messi și al Argentinei?

Messi contra Cucurella

Probabil duelul care va decide, într-o proporție destul de mare, soarta acestei finale e cel dintre Messi și Cucurella.

Spaniolul are de partea sa vârsta (27 față de 39), vivacitatea, agresivitatea, mobilitatea. E genul de jucător care poate pune în dificultate orice adversar direct, fie că acesta se numește Dembele sau Olise, de exemplu, pe care i-a ținut la respect în semifinala cu Franța.

Călit în focurile aprige ale Premier League, Marc nu degeaba a fost cerut de Mourinho la Real Madrid.

304 sprinturi a realizat Cucurella la acest Mondial, mai multe decât orice jucător din loturile Argentinei și Spaniei

Veriga poate mai puțin puternică din echipa Spaniei e Alex Baena, mijlocașul stânga al Spaniei. Fotbalistul lui Atletico Madrid, bun pe faza defensivă, îl va ajuta pe Cucurella în duelul său cu Messi.

Scaloni ar trebui să aibă un plan foarte clar, pus în practică în minutele de final ale partide cu Egipt. Atunci a intrat Montiel în locul lui Molina, s-a lipit de linia de fundași adversă pe fază ofensivă, trăgând fundașul stânga după el, iar Messi a rămas unu contra unu cu Fathi, mijlocașul stânga african.

Dacă Leo rămâne în duel direct cu Baena, îi va fi mult mai ușor să creeze panică în defensiva europenilor decât dacă se va ține Cucurella permanent după el.

O posibilitate subliniată, subtil, și de Luis de la Fuentes într-o declarație făcută înainte de meci.

L-am cunoscut pe Messi când eram la echipa de juniori a Sevillei și am jucat în Cupa Regilor împotriva Barcelonei. Am zis că trebuie să-l marcăm strâns pe băiatul ăsta. Scorul era 0-0 în minutul 70. Jucătorul care îl marca a primit un cartonaș galben, iar când l-am scos de pe teren? Messi a marcat patru goluri Luis de la Fuentes, selecționer Spania

Selecționerul Argentinei, Scaloni, are o alegere de făcut la nivelul fundașului dreapta. Montiel sau Molina?

Ultimul a greșit impardonabil în semifinala cu Anglia, când Gordon s-a inserat din spatele său și a trimis în poartă, deși fotbalistul lui Atletico Madrid avea prim-planul până în ultima secundă.

Montiel e un jucător cu mai rare probleme de concentrare, dar și cu mai puține resurse fizice.

Medina sau Tagliafico?

Fotbalistul care se apropie cel mai mult de valoarea lui Messi, din lotul Spaniei, e, fără îndoială, Lamine Yamal. Fotbalistul Barcelonei, care nu a făcut până acum un turneu final extraordinar, s-ar putea „trezi” fix în finală.

Scaloni are o misiune extrem de dificilă din acest punct de vedere, pentru că trebuie să decidă cine e mai potrivit pentru a-l stopa pe Lamine. Tagliafico sau Medina? Fiecare are plusurile și minusurile sale într-un duel cu „bijuteria” provenită din La Masia.

36,2 hm/h a înregistrat un sprint al lui Tagliafico, cea mai mare viteză atinsă de un jucător la acest Mondial

Facundo Medina, chiar dacă a jucat doar trei meciuri pentru Argentina la acest Mondial are 12 deposedări față de doar cele 7 ale lui Tagliafico.

De asemenea, forța fotbalistul de la Olympique Marseille ar fi un avantaj în fața unui Yamal ce renunță, de multe ori, ușor în duelurile fizice.

Pe de altă parte, Tagliafico (jucătorul lui Olympique Lyon) apare mult mai bine în atac, reușind să imite, rar, incursiunile lui Jordi Alba din perioada Barcelona. Așa a venit și penalty-ul obținut de argentinianul în partida cu Egipt.

Iar Yamal nu se prea apără, nu coboară cu adversarul direct în defensivă, deci Argentina ar putea profita de apetitul ofensiv al lui Tagliafico.

Cine-l oprește pe Rodri?

Cel mai influent jucător din echipa Spaniei nu e, cum lesne s-ar putea crede, Lamine Yamal. Deși el poate lua un meci pe cont propriu, cu câteva faze extraordinare, în economia unei partide Rodri e factorul esențial.

Masterclass-ul său din semifinala cu Anglia e elocvent. 12,6 kilometri alergați, cel mai mult dintre toți fotbaliștii prezenți pe teren, 57 de pase reușite din 65, 4 deposedări, 6 recuperări.

L-a blocat atât de bine pe Olise, încât Deschamps l-a trimis pe acesta în dreapta atacului francez, și l-a adus pe Dembele în centru. Degeaba.

83,17 kilometri a alergat Rodri la acest Mondial, cel mai mult dintre toți fotbaliștii

Cine-l controlează pe Rodri, pentru ca acesta să nu dicteze ritmul meciului și să împingă cu ușurință liniile Spaniei în preajma careului Argentinei?

Dacă Argentina se va apăra jos, în terenul propriu, atunci o variantă ar putea fi Julian Alvarez, Foarte disciplinat tactic, dispus la efort, arțăgos, atacantul lui Atletico ar putea reprezenta o alternativă. Dar asta ar însemna că perechea de fundași centrali, Cubarsi-Laporte, ar putea pasa în voie, fără să fie presați.

O variantă mai potrivită ar fi Enzo Fernandez, care are toate armele potrivite pentru a se „lupta” cu Rodri. Agresivitate, forță fizică, capacitate mare de efort.

Numai că, în partida contra Angliei, mijlocașul lui Chelsea a început ca inter stânga, iar Mac Allister a jucat central. Va schimba din nou Scaloni?

Argentina a grefat răutatea caracteristică sud-americană pe școala de posesie a Spaniei. Ibericii nu au aceeași răutate, dar un joc colectiv superior. Însă au nevoie de o agresivitate sporită sau posesia va fi suficientă pentru a face față trupei lui Scaloni?

O echipă sud-americană ce știe să sufere și are mereu „cuțitele-n dinți”. Și joacă pentru a doua Cupă Mondială a lui Messi.

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