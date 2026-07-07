Scandal la Portugalia - Spania FOTO. Bernardo Silva a sărit la gâtul lui Rodri. Gestul care l-a înfuriat + Reacția spaniolului

Portugalia - Spania 0-1. Finalul meciului din optimile CM 2026 a fost unul tensionat, mai ales între Rodri (30 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani).

Din ce cauză s-au încins spiritele între cei doi foști coechipieri de la Manchester City, mai jos în articol.

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Spania a obținut o calificare dramatică în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după golul înscris de Mikel Merino în minutul 90+1.

Rodri și-a cerut scuze după conflictul pe care l-a avut cu Bernardo Silva

Imediat după reușita spaniolilor, Portugalia a asaltat poarta apărată de Unai Simon, în speranța că va marca golul care ar fi trimis partida în prelungiri.

După o acțiune personală, Francisco Conceicao a centrat în careu, de pe partea stângă. Acolo s-a aflat Bernardo Silva, noul jucător al lui Real Madrid, care a lovit mingea cu capul.

Balonul a trecut puțin peste poarta Spaniei, iar Silva a fost vizibil afectat de ratarea sa. Portughezul s-a întins pe gazon, iar în acel moment a apărut Rodri, fostul său coechipier de la Manchester City, care s-a bucurat chiar în fața sa.

Bernardo Silva s-a enervat și s-a îndreptat către Rodri pentru a-i cere explicații pentru gestul său. Spaniolul a încercat să calmeze situația, dar lusitanul a continuat să-și verse nervii pe acesta.

Situația s-a calmat după intervenția lui Unai Simon, Aymeric Laporte și Bruno Fernandes. Silva a considerat gestul lui Rodri drept lipsit de respect, conform mundodeportivo.com.

Mijlocașul lui Manchester City și-a dat seama de greșeală și și-a cerut scuze față de Silva, atât după scandal, cât și la interviurile de după meci.

„Cred că am spus deja acest lucru: am greșit pentru că am sărbătorit după ratarea lui. Mi-am cerut scuze imediat, dar totul rămâne la nivelul relației de încredere pe care o avem și atât”, a spus Rodri, citat de marca.com.

🇪🇸🇵🇹 Rodri and Bernardo Silva were City brothers for 6 seasons.



Champions League winners. Treble legends.



Then Portugal vs Spain at the World Cup.



Bernardo misses a massive header right in front of him.



Rodri, standing inches away, starts celebrating the miss like it's… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

În perioada petrecută la Manchester City (2017 - 2026), Bernardo Silva a jucat nu mai puțin de 248 de meciuri alături de Rodri, în toate competițiile.

Au cucerit trofeul Ligii Campionilor (2023), dar și 6 titluri în Premier League, 3 Cupe ale Angliei, 5 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe și un Mondial al Cluburilor.

În această vară, Silva a semnat cu Real Madrid un contract valabil până în 2028.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Bernardo Silva, conform Transfermarkt

În urma victoriei obținute luni seară, Spania s-a calificat în sferturile CM 2026, unde va da peste Belgia. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

În optimi, naționala pregătită de Rudi Garcia a spulberat SUA, una dintre gazdele CM 2026, cu scorul de 4-1.

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