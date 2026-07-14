Craiova merge în Bulgaria! Oltenii și-au aflat următoarea adversară din drumul spre Liga Campionilor » Calificare după un 4-0 zdrobitor
U Craiova. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Craiova merge în Bulgaria! Oltenii și-au aflat următoarea adversară din drumul spre Liga Campionilor » Calificare după un 4-0 zdrobitor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 23:01
  • Levski Sofia este echipa pe care Universitatea Craiova o va întâlni în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după ce va trece de Vitebsk.
  • Bulgarii au remizat în tur, 1-1, în Bosnia, iar calificarea au obținut-o pe teren propriu, unde s-au impus cu un categoric 4-0.
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Oltenii trebuie să își apere avantajul obținut în prima manșă cu ML Vitebsk, care s-a încheiat 4-1. Returul este programat miercuri, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”

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Craiova va da peste Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor

Borac Banja Luka a rezistat în tur și în prima repriză a returului din Bulgaria, însă Levski s-a dezlănțuit după pauză și a tranșat calificarea.

Armstrong Oko-Flex a deschis scorul imediat după pauză, în minutul 48, Reinaldo a făcut 2-0 în minutul 59 și a reușit dubla șase minute mai târziu, iar Juan Perea a închis tabela în minutul 85.

  • Echipa folosită de Levski: Vutsov - Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Oko-Flex (68 Moubarik), Trdin, Serginho (88 Stoyanchov), Centelles (69 Perea) - Reinaldo (75 Neves), Everton Bala (75 Kusso)

După „dubl” cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova va juca prima manșă cu Levski Sofia pe 21 sau 22 iulie, în deplasare, la Sofia. Returul va fi pe 28 sau 29 iulie, la Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Levski, lot cotat mai bine decât cel al Craiovei

Levski este unul dintre cele mai importante cluburi din Bulgaria. Echipa din Sofia are în palmares 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și 3 Supercupe.

37 de milioane de euro
valorează lotul lui Levski Sofia, potrivit Transfermarkt. Bulgarii au o echipă evaluată peste cea a Universității Craiova, al cărei lot este cotat la aproximativ 32,25 milioane de euro.

Printre cei mai bine cotați jucători ai lui Levski se numără fundașul central Christian Makoun și fundașul lateral brazilian Maicon, ambii evaluați la 3,5 milioane de euro.

În primul „11” folosit la returul cu Banja Luka au avut doar doi bulgari, portarul Vutsov și căpitanul Dimitrov. Stoyanchov a intrat și el pe finalul meciului. În rest, tehnicianul Julio Velazquez a apelat doar la străini, brazilienii fiind cei mai numeroși (3).

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