Atenție, Craiova! Levski și-a luat măsuri speciale înainte de duelul din Champions League » Ce s-a întâmplat la primul meci din campionat
Superliga

Atenție, Craiova! Levski și-a luat măsuri speciale înainte de duelul din Champions League » Ce s-a întâmplat la primul meci din campionat

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 23:30
  • Levski Sofia, adversara Craiovei în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, a ales să își menajeze aproape toți titularii înainte de întâlnirea cu campioana României.
  • Levski - Craiova se joacă miercuri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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După ce a trecut de Vitebsk (5-1 la general), Craiova va da peste Levski Sofia în turul 2.

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Levski și-a luat măsuri speciale înainte de duelul din Champions League » Ce s-a întâmplat la primul meci din campionat

Bulgarii au trecut de Borac Banja Luka în primul tur, după 1-1 în Bosnia și 4-0 acasă. Vineri, campioana vecinilor de la Sud a debutat și în noul sezon al întrecerii interne.

A evoluat pe teren propriu împotriva lui Dunav Ruse, iar tehnicianul Julio Velazquez a decis să schimbe mai bine de jumătate din echipa de start față de returul cu Banja Luka. Inclusiv portarul Vutsov a rămas pe bancă.

Doar 4 titulari au rămas pe teren: Maicon, Dimitrov, Everton Bala și Oko-Flex. Alte 3 piese grele au intrat la pauză, Serginho, Centelles și Reinaldo. Totul pentru a-și menaja elevii înaintea duelului cu Craiova.

Chiar și în aceste condiții, nou-promovata din Ruse n-a putut face față campioanei. Dimitrov a deschis scorul în minutul 22, în timp ce Bouras a majorat diferența în minutul 71. Oaspeții au încins finalul meciului după golul marcat de Minchev în minutul 85, însă n-au putut evita înfrângerea.

Bulgarii vor avea o zi în plus de odihnă față de Craiova, care va evolua sâmbătă seară, de la 21:15, cu UTA.

  • Echipa folosită de Levski la returul cu Banja Luka: Vutsov - Kamdem, DIMITROV, Serafimov, MAICON - OKO-FLEX, Trdin, Serginho, Centelles - Reinaldo, EVERTON BALA
  • Echipa folosită de Levski cu Dunav Ruse: Vladimirov - Neves, DIMITROV, Makoun, MAICON - Moubarik, Bouras, Kusso, EVERTON BALA, OKO-FLEX - Perea

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