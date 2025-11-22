Coșmar pentru Hamilton Pilotul de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa din Las Vegas, pentru prima dată în carieră: „Nu am cuvinte”

Lewis Hamilton (40 de ani) se află în fața unui moment istoric în carieră, însă deloc pozitiv.

Pilotul Ferrari va pleca ultimul în cursa din Las Vegas, pentru prima dată din 2007 și până în prezent.

După ce colegul său Charles Leclerc a fost complet dezamăgit de locul 9 obținut în calificări, Lewis Hamilton s-a confruntat cu o problemă și mai mare, nereușind să depășească sesiunea Q1.

Lewis Hamilton: „Nu am cuvinte să descriu”

Ploaia și ritmul de cursă slab l-au făcut pe veteranul de la Ferrari să încheie ultimul în calificările din Las Vegas.

„Nu am cuvinte să descriu, evident că nu a fost suficient de bine. Nu am reușit să țin pneurile la temperatura potrivită, am avut multe momente de subvirare și cred că una dintre frânele din față a avut probleme. Aveam mari probleme cu frânarea mașinii în viraje.

Încerc să fiu pozitiv. Nu o să mă sinucid din cauza asta. E un sentiment oribil, dar... asta e”, a declarat Hamilton, potrivit mundodeportivo.com.

În continuare, într-o altă declarație, pilotul britanic a transmis că va încerca să transforme eșecul în ceva pozitiv.

„Aceasta este povestea vieții mele. Mă descurcam bine în FP3 (n.red. - sesiunea de antrenamente 3), dar voi încerca să fac tot ce pot. Cursa este pe uscat, așa că ar trebui să fim mai buni. Cine știe, voi încerca să recuperez, și poate va fi povestea vieții mele”, a mai spus Hamilton.

Cursa din Las Vegas are loc duminică, de la 06:00, ora României.

2007 este anul în care Hamilton a debutat în Formula 1, unde a reușit să câștige 7 titluri de campion mondial

