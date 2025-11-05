„Hamilton, doar un produs de marketing” Bernie Ecclestone, fost șef în Formula 1 l-a desființat pe multiplul campion
Lewis Hamilton
Formula 1

„Hamilton, doar un produs de marketing” Bernie Ecclestone, fost șef în Formula 1 l-a desființat pe multiplul campion

George Neagu
Publicat: 05.11.2025, ora 13:40
Actualizat: 05.11.2025, ora 13:40
  • Bernie Ecclestone (95 de ani), fostul șef al Formula 1, l-a criticat dur pe Lewis Hamilton (40 de ani) din cauza prestațiilor slabe ale pilotului britanic.

Lewis Hamilton nu are un sezon bun în Formula 1. Pilotul de la Ferrari a încheiat Marele Premiu al Mexicului abia pe poziția 8, iar în clasamentul general se situează pe poziția 6, cu 146 de puncte.

Bernie Ecclestone, despre Lewis Hamilton: „Doar un produs de marketing”

Șef al Formula 1 până în 2017, Bernie Ecclestone și-a spus părerea despre că Lewis Hamilton.

Este doar un produs de marketing financiar. Este unul dintre cei mai buni din ultimii 10 ani, dar nu cel mai bun”, a declarat Ecclestone pentru sport.de, citat de marca.com.

Acesta crede că Hamilton se va îndrepta și către noi orizonturi: „În viitor, va face mai mult în modă decât în Formula 1”.

Britanicul în vârstă de 95 de ani a mai precizat că Scuderia Ferrari are nevoie de un alt lider mai autoritar care să-l înlocuiască pe Frederic Vasseur.

„Au nevoie de un lider autoritar pentru a avea succes. Ei nu vorbesc italiană, vorbesc doar Ferrari. Este o țară în care toată lumea are o părere și se amestecă. Ei decid ce este bine și ce este rău. Vasseur este prea slab”, a mai adăugat Bernie Ecclestone, conform sursei citate.

Îi scapă din mâini. Voia să fie campion și acum nu încetează să fie surprins că nu reușește Bernie Ecclestone, despre Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a debutat în Formula 1 în 2007 pentru McLaren. Un an mai târziu, pilotul britanic a cucerit primul său titlu mondial, devenind cel mai tânăr campion din Formula 1 la acel moment, la doar 23 de ani.

Pe parcursul anilor, Hamilton a mai cucerit alte 6 titluri mondiale, în 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020. Acesta se află la egalitate cu celebrul pilot Michael Schumacher.

Britanicul în vârstă de 40 de ani este unul dintre cei mai experimentați piloți, cu peste 330 de curse în carieră.

Ce urmează pentru Lewis Hamilton

Următoarea cursă din Formula 1 va fi la Marele Premiu al Braziliei, de pe 9 noiembrie. În competiția din America de Sud, Lewis Hamilton a obținut titlul mondial în 2008.

Britanicul a avut și alte performanțe remarcabile în Brazilia. În 2021, Hamilton a revenit în sprint de pe poziția 20 pe locul 5, după ce a fost descalificat din clasament.

Urmează 4 Mari Premii incendiare care vor decide campionul mondial:

  • 9 noiembrie - MP al Braziliei;
  • 22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);
  • 30 noiembrie - MP al Qataralui;
  • 7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).

Clasamentul general - piloți

  1. Lando Norris (McLaren) - 357p
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 356p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 321p
  4. George Russell (Mercedes) - 258p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 210p
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 146p

