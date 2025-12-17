Amical de top pentru FCSB Mihai Stoica a anunțat cu cine va juca formația campioană în pauza de iarnă » Ce adversar a evitat

Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat planurile celor de la FCSB pentru cantonamentul din această iarnă, înainte de care echipa mai are de disputat un meci oficial.

FCSB - Rapid se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României va pleca în Turcia în ianuarie și va disputa un amical de top, în compania celor de la Beșiktaș.

FCSB, amical cu Beșiktaș în pauza de iarnă

Oficialul campioanei a fost întrebat despre situația lui David Miculescu și posibila revenire a acestuia pe teren, moment în care a dezvăluit și adversarul din cantonament.

„Și eu mă întrebam dacă Miculescu se va reface, dar se pare că nu va fi la meciul cu Beșiktaș, cel amical.

Doar pe ăsta îl avem, ne-a întrebat și Qarabag dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăștia ne luau moralul. (n.r. - glumă legată de forma bună a azerilor). Ar fi putut fi, dar ei voiau pe 12 (n.r. - ianuarie), noi pe 16 jucăm la Pitești.

Voiam să facem două echipe ca anul trecut. Dar și anul trecut am luat meciul cu Hamburg, când aveam deja cu Kiev, și s-a accidentat Olaru. Și am zis că nu mai fac asta niciodată”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat și despre stadionul unde va avea loc partida amicală, Stoica a transmis:

„Pe Gloria Sports Arena, acolo am câștigat și trofeul, Cupa Corendon, am avut emoții foarte mari”.

Corendon Cup a fost o competiție inventată în 2021, prin care FCSB a putut evolua împotriva celor de la Antalya Kemerspor, formație aflată atunci în liga a patra din Turcia și pe care FCSB a învins-o cu 3-2, tot într-un amical.

Restricțiile din pandemia de Covid-19 permiteau astfel de meciuri doar dacă se aflau în cadrul unei competiții.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport