Cristiano jr, supărat pe antrenor FOTO: Conflict pe teren în momentul schimbării. Cât va fi suspendat

Cristiano Ronaldo Jr (15 ani) a fost protagonistul unui episod tensionat la ultima partidă jucată de juniorii celor de la Al-Nassr.

Fiul startului portughez, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost titular în partida cu rivala Al-Hilal, însă decizia antrenorului de a-l înlocui pe finalul meciului nu a i-a picat bine tânărului jucător.

Al-Nassr U17 - Al-Hilal U17. Cristiano Ronaldo Junior, conflict pe teren în momentul schimbării

Spre finalul partidei dintre juniorii celor două echipe rivale din Arabia Saudită, antrenorul lui Al-Nassr a decis să-l înlocuiască pe fiul starului lusitan.

După ce a aflat că va fi schimbat, Cristiano Jr a avut o ieșire necontrolată, intrând în conflict și cu un adversar.

Arbitrul i-a cerut acestuia să părăsească terenul pe la cea mai apropiată tușă, însă Cristiano Jr a traversat suprafața de joc spre tușa opusă, potrivit marca.com.

Tânărul jucător a fost avertizat apoi cu cartonaș galben pentru gestul său, ceea ce înseamnă ca va rata partida următoare a celor de la Al-Nassr U17.

La echipa mare, Cristiano Ronaldo continuă lupta pentru titlu, Al-Nassr fiind lider, la 3 puncte deasupra locului 2, cu un meci mai puțin disputat.

