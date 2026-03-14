Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină” +36 foto
Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”

alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 15:56
  • Mircea Rednic (63 de ani), antrenor și fost internațional român, a vorbit despre influența pe care Mircea Lucescu (80 de ani) o poate avea în meciul de baraj pentru CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Selecționerul a luat decizia de a continua la echipa națională, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Mesaj direct pentru Chiricheș Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul
Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul

Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Lucescu nu are multe soluții”

Rednic a sugerat că au existat oameni care ar fi vrut ca Mircea Lucescu să nu revină pe banca naționalei.

„Eram sigur că nea Mircea va reveni, nici nu mi-am făcut probleme. Pentru unii au existat niște temeri, alții au profitat...

Eu am avut o discuție în momentul în care a acceptat. Știu cum este în România. Unii se bucurau să nu revină, alții își doreau ca el să continue”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.

83 de meciuri
a jucat Mircea Rednic la echipa națională, pentru care a debutat în 1981, sub îndrumarea lui Mircea Lucescu

Fostul tehnician de la Standard Liege a vorbit și despre șansele României în confruntarea cu Turcia, pe care o vede drept una extrem de dificilă.

„Să fim realiști, este un meci greu. Individual, Turcia are un lot foarte bun. Nu știu dacă la nivel de echipă, dar jucător cu jucător sunt peste noi. Plus că joci la ei acasă, în atmosfera de acolo.

Toată lumea are încredere în experiența și feeling-ul lui Mircea Lucescu. Dar multe soluții nu are, trebuie să recunoaștem. Va depinde mult de inspirația lui. Ne trebuie mult tupeu.

Suferim mult în atac. Nu avem atacant pur, este doar Bîrligea acum. Vestea bună este că Drăgușin a început să joace, noi am suferit acolo la ultimele meciuri”, a mai spus Rednic

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Fost fotbalist la Porto, arestat! Era implicat într-o rețea de trafic de droguri » A jucat împotriva lui Coubiș
Fost fotbalist la Porto, arestat! Era implicat într-o rețea de trafic de droguri » A jucat împotriva lui Coubiș
Trimis la poligraf Arbitrul care a condus FCSB - Feyenoord, la detectorul de minciuni. De ce e acuzat în Ucraina!
Trimis la poligraf Arbitrul care a condus FCSB - Feyenoord, la detectorul de minciuni. De ce e acuzat în Ucraina!

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

