Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”

Mircea Rednic (63 de ani), antrenor și fost internațional român, a vorbit despre influența pe care Mircea Lucescu (80 de ani) o poate avea în meciul de baraj pentru CM 2026.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Selecționerul a luat decizia de a continua la echipa națională, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Lucescu nu are multe soluții"

Rednic a sugerat că au existat oameni care ar fi vrut ca Mircea Lucescu să nu revină pe banca naționalei.

„Eram sigur că nea Mircea va reveni, nici nu mi-am făcut probleme. Pentru unii au existat niște temeri, alții au profitat...

Eu am avut o discuție în momentul în care a acceptat. Știu cum este în România. Unii se bucurau să nu revină, alții își doreau ca el să continue ”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.

83 de meciuri a jucat Mircea Rednic la echipa națională, pentru care a debutat în 1981, sub îndrumarea lui Mircea Lucescu

Fostul tehnician de la Standard Liege a vorbit și despre șansele României în confruntarea cu Turcia, pe care o vede drept una extrem de dificilă.

„Să fim realiști, este un meci greu. Individual, Turcia are un lot foarte bun. Nu știu dacă la nivel de echipă, dar jucător cu jucător sunt peste noi. Plus că joci la ei acasă, în atmosfera de acolo.

Toată lumea are încredere în experiența și feeling-ul lui Mircea Lucescu. Dar multe soluții nu are, trebuie să recunoaștem. Va depinde mult de inspirația lui. Ne trebuie mult tupeu.

Suferim mult în atac. Nu avem atacant pur, este doar Bîrligea acum. Vestea bună este că Drăgușin a început să joace, noi am suferit acolo la ultimele meciuri”, a mai spus Rednic

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport