„Mă gândeam că merit altă notă” La 50 de ani de la 10-le perfect, Nadia Comăneci surprinde: „M-am descurcat mai bine la antrenamente”

Nadia Comăneci (64 de ani) a vorbit în presa spaniolă despre momentul incredibil de la Montreal, din urmă cu 50 de ani.

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Fosta sportivă a fost decorată în urmă cu o săptămână de președintele Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, iar acum este cap de afiș la Premiile Marca ADN, din 8 iunie.

Nadia Comăneci: „Am crezut că era o problemă cu tabela de marcaj”

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci uimea lumea sportului mondial cu primul 10 „absolut”. Se întâmpla la Jocurile Olimpice, în proba de paralele inegale, iar nota nici măcar nu a putut fi afișată corect, pentru că nimeni nu mai luase 10 vreodată.

„De obicei, nu mă uitam la punctaj. Eram ultima gimnastă a României la paralele și m-am gândit: «A ieșit bine, poate merită un 9,90 sau un 9,95». Nu m-am gândit la un 10.

Am auzit zgomot în sală, m-am întors și am văzut: 1.00. Nu știam ce se întâmplă. Am crezut că era o problemă cu tabela de marcaj.

Dar a început muzica și a trebuit să mă duc la bârnă, așa că nu am avut prea mult timp să mă gândesc”, a spus Nadia Comăneci, pentru marca.com.

Pe tabelă a apărut 1.00 pentru că nimeni nu mai luase nota 10 (FOTO: IMAGO)

Întrebată ce a simțit la momentul respectiv, dar și cum vede impactul acelui moment asupra gimnasticii din prezent, Nadia a transmis:

„Simțeam că am făcut un exercițiu bun. Dar aveam senzația că m-am descurcat mai bine la unele antrenamente anterioare.

Cu toate acestea, exercițiul a fost mult mai bun decât al gimnastelor care au concurat înaintea mea. Nu mai era loc de îmbunătățiri.

Vorbim, după 50 de ani, despre acele 17 secunde cât a afișat tabela nota. Nu știam că va fi un moment de neuitat, mai ales pentru că trăim într-o societate în care uităm repede: «Da, a fost bine, felicitări, ce urmează?».

Dar simt că multe persoane s-au inspirat din asta și le-a dat speranță să realizeze ceva măreț. Faptul că vorbim despre asta după 50 de ani este ceva foarte special”.

Nadia Comăneci: „Mă simt foarte onorată că România a declarat 2026 drept «Anul Nadia»”

În plus, fosta campioană olimpică și-a exprimat recunoștința pentru decizia României de a declara anul curent drept „Anul Nadia Comăneci”.

„În primul rând, mă simt foarte onorată că România a declarat acest an drept «Anul Nadia» și nu anul 2026. Soțul meu a făcut o glumă grozavă: a spus că, de obicei, nu primim nici măcar o zi, iar eu primesc un an întreg.

Amploarea, impactul, momentul istoric și moștenirea sunt foarte importante. Este foarte frumos să organizăm gale de celebrare, dar ceea ce va rămâne pentru noile generații este ca ele să preia această moștenire și să meargă mai departe.

Pe 18 iulie 2026 vom inaugura Pavilionul de Gimnastică Nadia Comăneci din București. Sunt foarte, foarte fericită”, a mai spus Nadia Comăneci.

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