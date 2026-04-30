Arena Națională intră în reparații Suma alocată de Primăria Capitalei pentru cel mai mare stadion al țării: „Nu mai funcționează!"
Arena Națională
Arena Națională intră în reparații Suma alocată de Primăria Capitalei pentru cel mai mare stadion al țării: „Nu mai funcționează!"

Publicat: 30.04.2026, ora 18:28
Actualizat: 30.04.2026, ora 18:29
  • Primăria Municipiului București a stabilit bugetul pentru anul 2026.
  • Primarul general Ciprian Ciucu a decis ca o parte dintre sumă să meargă și către Arena Națională, pentru reparații și întreținere.

Cel mai are stadion al țării s-a degradat tot mai mult în ultimii ani, problemele fiind vizibile mai ales iarna sau în perioadele ploioase, o parte dintre ele fiind surprinse de GOLAZO.ro în urmă două luni.

Primăria Capitalei a alocat 3,2 milioane lei pentru reparații la Arena Națională

La scurt timp inaugurare, în 2012, Arena Națională a găzduit finala Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao, scor 3-0, iar acum FRF speră ca stadionul din Capitală să fie din nou gazdă într-o finală europeană în 2028 sau 2029.

Până atunci, Arena are nevoie de reparații și consolidări serioase.

„Arena Națională s-a degradat și am alocat și aici ceva bani. Cubul nu mai funcționează. E stricat. Și mai sunt și alte reparații necesare. Am emis deja autorizații de construire”, a declarat Ciprian Ciucu, la conferința de presă dedicată proiectului de buget, potrivit gsp.ro.

3,2 milioane de lei
este suma alocată de PMB pentru reparațiile Arenei Naționale, adică puțin peste 600.000 de euro

Totodată, pentru întreținerea Arenei Naționale au fost alocată suma de 20 de milioane de lei.

FOTO. Problemele surprinse de GOLAZO.ro pe Arena Națională, în februarie 2026

Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg
Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO

Galerie foto (13 imagini)

Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (1).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (2).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (4).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (5).jpeg
labels.photo-gallery

Alte sume alocate de PMB pentru Arena Națională:

  • Studiu de fezabilitate pentru accesibilizarea parcării suprateran e din incinta stadionului : 300.000 lei;
  • Expertiză tehnică pentru deficiențe/degradări: 2 milioane lei;
  • Furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management pentru tableta electronică: 500.000 lei;
  • Licență software ticketing și control acces spectatori pentru turnicheți: 408.000 lei.

