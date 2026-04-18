Mondial cu arbitrii la psiholog Collina dezvăluie specialiștii care-i ajută pe Istvan Kovacs și pe colegii săi la CM 2026

Istvan Kovacs, 41 de ani, va fi al 4-lea „central” român care arbitrează la Campionatul Mondial.

Pierluigi Collina, șeful Comisiei Arbitrilor FIFA, a vorbit despre turneul final din această vară.

Istvan Kovacs, 41 de ani, a mai fost cooptat o dată în lotul FIFA pentru Campionatul Mondial, dar nu a arbitrat deloc.

La CM 2022, delegat la opt meciuri, la toate în același rol: al 4-lea oficial. Arbitru de rezervă.

Acum, selectat din nou de FIFA, se așteaptă să și conducă partide la CM 2026, după ce a făcut-o la toate cele trei finale în competițiile continentale.

Liga Campionilor, în 2025: PSG - Inter Milano 5-0.

Europa League, în 2024: Atalanta - Leverkusen 3-0.

Conference, în 2022: AS Roma - Feyenoord 1-0.

Collina, despre Kovacs și ceilalți arbitri: „ I-am monitorizat în ultimii trei ani”

Kovacs, 41 de ani, apărat de UEFA în scandalul provocat de Barcelona în Champions League, va primi 70.000 de dolari numai pentru participarea la Mondial.

A aflat de la Pierluigi Collina toți specialiștii care vor avea grijă de el și de ceilalți arbitri la turneul din SUA, Canada și Mexic. Inclusiv un psiholog.

Pierluigi Collina, fost mare „central” italian, liderul arbitrilor FIFA Foto: Imago

„Ei sunt cei mai buni din lume. Au făcut parte dintr-un grup mai mare de arbitri monitorizați în ultimii trei ani. Au participat la seminarii și turnee FIFA”, a declarat directorul Comisiei Arbitrilor FIFA.

„Performanțele lor la meciurile naționale și internaționale au fost evaluate constant”.

170 de arbitri fac parte din lotul pentru CM 2026: 52 de „centrali” (inclusiv Istvan Kovacs), 88 de asistenți (Mihai Marica și Ferencz Tunyogi) și 30 de VAR

Echipa de specialiști care se ocupă de Kovacs și arbitri la CM 2026

Collina a mai spus pentru site-ul forului mondial: „Ei vor fi urmăriți cu atenție de antrenorii noștri de fitness, de medici, de fizioterapeuți și de un specialist în sănătate mintală.

Scopul nostru e să ne asigurăm că sunt toți în formă fizică și mentală când vor sosi la Miami, pe 31 mai” .

Atunci vor ajunge arbitrii în Statele Unite pentru Campionatul Mondial, cu 11 zile înainte de startul competiției.

Collina a prezentat tehnologia care va ajuta arbitrii la Mondial

Oficialul italian a subliniat și tot sprijinul pe care îl vor primi arbitrii la CM 2026.

„Tehnologia va juca un rol cheie. Senzorii pentru linia de poartă, o versiune îmbunătățită a sistemului semiautomat de detectare a ofsaidului și tehnologia conectată a mingii.

Istvan Kovacs și asistenții săi: Mihai Marica (stânga) și Ferencz Tunyogi Foto: Imago

Mai mult, pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, fanii vor putea vedea meciurile și din perspectiva arbitrului de pe teren”.

La fel ca la Mondialul Cluburilor, vara trecută, „centralii” vor avea o cameră TV montată pe cască.

Telespectatorii vor avea astfel ocazia să urmărească jocul și din poziția arbitrilor.

Kovacs, al 4-lea „central” român la Mondial

Arbitrii români care au fost prezenți la Campionatul Mondial, de-a lungul timpului:

Andrei Rădulescu (Mexic 1970).

Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982) .

. Ioan Igna (Mexic 1986).

